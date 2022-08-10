中国名创优品突陷辱华

中国/MINISO/辱华

又有跨国企业卷入辱华争议，这次被点名的是中国生活用品与杂货零售商名创优品，“罪状”包含将旗袍娃娃商品称为日本艺伎、店内不许放中文歌，以及包装成日系品牌的销售策略。据名创优品于9日晚间发表道歉声明表示，对于在海外社群媒体发布产品内容时出现的错误资讯，以及这一失误给广大网友造成的情感伤害深表歉意，对此会深刻自省，绝不再犯。

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据中央社署名吴柏纬今天引述消息报道称，称旗袍娃娃艺伎，中国企业名创优品陷辱华争议。

中国零售商名创优品（MINISO）贩售的一款旗袍娃娃商品在海外的网站上标示为日本艺伎（Geisha）引发中国民众不满，批评“忘本”。

名创优品的道歉声明并称，旗袍源自中国，是享誉世界的中国国粹，中国悠久的历史和灿烂的文化举世瞩目，作为一家全球化发展的中国零售企业，名创优品有责任将中国文化传递给全球消费者。

然而名创优品的声明无法遏制民众的怒火，随后包含店内不播放中文歌、和外国合作厂商签约时曾在现场使用日本国旗、包装成日系品牌的销售策略等事件都被点名是罪状，“名创优品被曝店内不许放中文歌”这个话题更一度冲上微博热搜榜。

有文章批评，名创优品既然是中国品牌，立根之地还是在中国，最初能发展起来，也是源于中国消费者的信任，“无论生意做到多大，都不能过河拆桥、数典忘祖吧。”

该报道称，据名创优品官网，目前名创优品在全球100个国家和地区拥有超过5000家门市。