因围台湾军演 中国驻英大使今被召见

英国/中国/台湾

2022年8月5日，在中国福建省平潭市，一架参加军演的中国歼-11战机在平潭附近的台湾海峡上空飞行。

英国外交大臣利兹·特拉斯周三召见中国驻英国大使郑泽光，要求他解释北京在美国众议院议长南希·佩洛西访问后对台湾采取的大规模军事演习行动。

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英国今天召见中国大使，就台湾问题要求中国方面解释“咄咄逼人”的升级。

路透社说，美国众议院议长佩洛西访问台湾后，愤怒的中国在它声称为固有领土的台湾周围进行了有史以来最大规模的演习。佩洛西访台，这是美国官员数十年来对台湾的最高级别访问。

据英国外相特拉斯在一份声明中说：“我已指示官员召见中国大使解释他的国家的行为。我们看到近几个月来北京的侵略行为和言论越来越多，这威胁到该地区的和平与稳定。” 该声明还说，“英国敦促中国以和平方式解决任何分歧，不得威胁或使用武力或胁迫。”

法新社今天也说中国驻英国大使已被外交部传唤，原因是北京对台湾的 "侵略性和致使局势广泛的升级"。

英国外交部长利兹-特拉斯说，郑泽光大使被要求解释中国最近几天在台湾周围的广泛军事演习，以报复美国三号人物南希-佩洛西对台北的访问。特拉斯在一份声明中说："我已经要求官员传唤中国大使，以解释他的国家的行为。"

特拉斯也是9月接替即将离任的首相鲍里斯-约翰逊的热门人选。