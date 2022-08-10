山东和河南发现35例患急性狼牙病毒患者

狼牙病毒

中国山东和河南两地发现35例急性狼牙亨尼帕病毒感染患者，其中26例患者的临床症状有发热、乏力、咳嗽、厌食、肌痛、恶心、头痛、呕吐，并伴有血小板减少、白细胞减少以及肝功能受损和肾功能受损等。

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到目前为止，中国有35人确认感染了狼牙病毒，这些病例中没有一例是致命的。在这些病例中，约有26人被发现只感染了狼牙病毒，而没有其他疾病。而且所有这些人都发烧，有一半还出现疲劳和咳嗽。

还有其他“异常情况”，约54%的感染者出现白细胞减少症，即血液中抗病的白细胞减少。超过三分之一的人肝功能受损，8%的人也看到了肾功能的恶化。

一位科学家写道：在对感染病毒患者周围地区的25种野生动物进行测试后，科学家们在27%的受测鼩鼱身上发现了这种病毒，这表明这种小型、毛茸茸的yǎn鼹鼠类哺乳动物“可能是狼牙病毒的一个天然储存库”。

科学家们警告说，同一家族的病毒以前也曾在人类中传播过，但是还没有足够的狼牙病毒病例来确定该病毒在人与人之间的传播状况。该研究乐观地说：“患者之间没有密切接触或共同暴露史，这表明人类群体中的感染可能是零星的。”

该报告强调：“对9名患者与15名密切接触的家庭成员进行的接触追踪显示，没有密切接触的狼牙病毒传播，但我们的样本量仍然太少，目前无法做出更全面的判断。”