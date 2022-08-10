梁孟松：助中国芯片飞步的台湾能人

中国/中芯国际/梁孟松

当亚洲半导体制造商取得巨大进步时，背后往往都跟一个人有关，此前，先是台湾的台积电，再后来是韩国的三星，现在是中国的中芯国际。中芯国际最近因实现了一个巨大的飞跃，在科技界引发轰动。这个人就是美国加州大学伯克利分校毕业的台湾人梁孟松。据华尔街日报说，现在，中芯国际的联合首席执行官梁孟松来自台湾，而台湾是中国政府威胁要武统的民主自治岛屿。

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据华尔街日报署名Yang Jie今天报道称，七旬台湾芯片魔法师助推中国半导体梦想。继2015年韩国的三星电子宣布该公司研发的芯片跻身世界最先进行列时，曾引发科技界震动。而今年夏天，中国的中芯国际集成电路制造有限公司在同样领域里引发轰动，因为有消息说该公司也实现了一个巨大的飞跃。一家行业分析公司TechInsights Inc.称，中芯国际为一家比特币挖矿企业制造了7纳米制程的芯片。7纳米比人类的头发丝还要细得多，纳米制程指的是芯片上晶体管之间的空间。

这两件事都涉及一个名叫梁孟松(Liang Mong Song)的人。他是芯片产业界一名具有传奇色彩的工程师，但在外界几乎不为人所知。

今年70岁的梁孟松在三星电子取得突破性进展时担任该公司芯片开发业务的负责人，如今他在上海负责中芯国际的技术业务。在职业生涯早期，他还曾是台湾积体电路制造股份有限公司崛起背后的明星之一；台积电是苹果公司等全球电子品牌最重要的供应商之一。

梁孟松是法力无边的芯片巫师，拥有让落后者夺冠的魔法。同时，也有认识他的人说，梁孟松性格倔强，常与人产生分歧，并导致他从企业离职。

中芯国际五年前聘用梁孟松，并成功地将他留在了公司。中芯国际现在是带领中国进军全球半导体行业第一梯队的领头羊企业。

中国正在参与一场全球竞争，美国也在其中。美国国会上个月通过一项法案，将为建设和扩大芯片工厂提供527亿美元的直接财政援助。美国总统拜登(Biden)将于周二签署该法案。尽管美国对中芯国际实施了制裁，使其无法获得最新的半导体制造设备，但工程师们表示，中芯国际可能是利用荷兰阿斯麦(ASML Holding NV)的成熟制程设备，实现了最近的7纳米芯片的成就。

该报道说，中芯国际是一家营利企业，客户遍及全球，同时对于共产党执政的中国政府来说，也是实现摆脱对西方技术依赖的工具，这就形成了一些显著的反差。中芯国际的联合首席执行官梁孟松来自台湾，而台湾是中国政府威胁要武统的民主自治岛屿。

熟悉梁孟松工作情况的人士称，他正在推动中芯国际投资大幅依赖进口设备和材料的尖端芯片设计。梁孟松拥有加州大学伯克利分校博士学位。据官方简历显示，梁孟松已经发表技术论文350余篇。他于1992年加入台积电，当时台积电刚成立没几年，梁孟松对该公司成长为全球最大芯片代工企业亦作出了贡献。曾与梁孟松共事的台积电前高管Richard L. Thurston说，梁孟松是一位非常有天赋的科学家和工程师；他记忆力很好，做事有条不紊。

2011年7月，三星宣布聘用梁孟松，几年后，这家韩企便一跃成为科技行业的领头羊。2015年初，台积电承认当时在芯片制程技术方面，三星略微领先。台积电高层对梁孟松跳槽到三星既惊讶又失望。该公司在台湾起诉梁孟松，指控他泄露专有技术，并在两年的竞业限制期满前入职三星。

再后来，据华尔街日报说，梁孟松的下一站就是中芯国际。2017年，中芯国际在一份新闻稿中宣布任命梁孟松为联席首席执行官。该新闻稿称他为台积电前资深研发处长，未提及三星。中芯国际于2000年由一位台湾裔美国人在上海创立，长期以来雇佣了许多来自台湾的工程师和管理人员。

该报道原文链接：cn.wsj.com/articles/%E4%B8%83%E6%97%AC%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E8%8A%AF%E7%89%87%E9%AD%94%E6%B3%95%E5%B8%88%E5%8A%A9%E6%8E%A8%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93%E6%A2%A6%E6%83%B3-11660024207