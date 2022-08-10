中国/军演
死鱼曝尸广东海滩 陆媒澄清非解放军演习炸鱼
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中国军队近期发动一波又一波的军演，中国网友广传因演习以致大批死鱼曝尸广东海滩，不过中国媒体澄清，网传的死鱼曝尸图是去年拍摄，绝非因解放军演习而炸鱼致死，更与军演无关。
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据中央社今天引述消息报道称，中国媒体澎湃新闻今天说，8月4日晚11时，网友藉社群媒体推特（Twitter）发布沙滩曝尸大片死鱼的影音，暗指这是解放军演习的后果，隔天相同的片段在微博流窜。微博帐号躲猫猫3.0的网友分享大批死鱼曝尸海滩的照片，配上图说：“演习的战果累累，没吓死美帝，也没吓倒湾湾，但收获了很多海鲜。”也有网友回应：“炮仗震的？”
该报说，原影音去年就已经在社群网站流传。2021年11月9日推特用户“新闻看点”发文称：“11月6日，广东惠州双月湾沙滩上惊现大量死鱼。视频显示，大量死鱼被海水冲上沙滩，白花花一片。”但大批死鱼曝尸海滩毕竟不寻常，据澎湃新闻说，去年11月6日，“新京报我们视频”也曾对此展开追踪调查，当时惠东县自然资源局工作人员表示，死鱼并非由寒潮导致。
澎湃新闻另指出，截至发稿，尚未找到中国主流媒体查明死鱼曝尸双月湾的原因，也就是说“双月湾出现大片死鱼的原因尚不明晰”。
根据广东海事局发布的航行警告，自上月28日起，解放军陆续在广东汕尾、琼州海峡、南海大万山岛与雷州半岛发动军演。
而之前中共解放军4日至7日的围台军演，最受瞩目的飞弹试射仅发射11枚，目睹美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）抵台而崩溃的中国小粉红们又再哀号称，这根本是炸鱼而已。
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