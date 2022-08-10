死鱼曝尸广东海滩 陆媒澄清非解放军演习炸鱼

中国/军演

这是2022年8月4日发布的视频截图，中国人民解放军东部战区的一架空军飞机在台湾周边海域的军事演习中进行空中加油。

中国军队近期发动一波又一波的军演，中国网友广传因演习以致大批死鱼曝尸广东海滩，不过中国媒体澄清，网传的死鱼曝尸图是去年拍摄，绝非因解放军演习而炸鱼致死，更与军演无关。

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据中央社今天引述消息报道称，中国媒体澎湃新闻今天说，8月4日晚11时，网友藉社群媒体推特（Twitter）发布沙滩曝尸大片死鱼的影音，暗指这是解放军演习的后果，隔天相同的片段在微博流窜。微博帐号躲猫猫3.0的网友分享大批死鱼曝尸海滩的照片，配上图说：“演习的战果累累，没吓死美帝，也没吓倒湾湾，但收获了很多海鲜。”也有网友回应：“炮仗震的？”

该报说，原影音去年就已经在社群网站流传。2021年11月9日推特用户“新闻看点”发文称：“11月6日，广东惠州双月湾沙滩上惊现大量死鱼。视频显示，大量死鱼被海水冲上沙滩，白花花一片。”但大批死鱼曝尸海滩毕竟不寻常，据澎湃新闻说，去年11月6日，“新京报我们视频”也曾对此展开追踪调查，当时惠东县自然资源局工作人员表示，死鱼并非由寒潮导致。

澎湃新闻另指出，截至发稿，尚未找到中国主流媒体查明死鱼曝尸双月湾的原因，也就是说“双月湾出现大片死鱼的原因尚不明晰”。

根据广东海事局发布的航行警告，自上月28日起，解放军陆续在广东汕尾、琼州海峡、南海大万山岛与雷州半岛发动军演。

而之前中共解放军4日至7日的围台军演，最受瞩目的飞弹试射仅发射11枚，目睹美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）抵台而崩溃的中国小粉红们又再哀号称，这根本是炸鱼而已。