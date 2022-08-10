港国安拘4公务员 涉社交平台发布「煽动」帖文

香港/政治

“公务员secret”专页已被封闭，群组发放的消息有真有假，图左是被政府否认的全民强检，图右上角是曝露医院尸体与病人共处一室的可怖情况 2022年8月10日

联合国人权事务委员会敦促香港政府废除及停用煽动罪来打压批判声音之建议言犹在耳，警方国安处却再次用这罪名拘捕两名有关公务员「爆料」的社交平台管理员，指他们多次透过社交平台群组发布具「引起或加深香港不同阶层居民间的恶感及敌意」的煽动意图帖文，但没有披露帖文内容。另外，警方又以诈骗罪拘捕两名涉嫌发放煽动帖文的消防处救护员。

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昨(9日)被警方以涉嫌违反「作出具煽动意图的作为」罪拘捕的两名公务员，据不同传媒引述消息指，是脸书群组「公务员Secrets」(即「公务员秘辛」)的管理员，分别是任职民政事务总署文员的28岁何姓男子，以及任职政府资讯科技总监办公室系统分析主任的29岁唐姓男子。政府资讯科技总监办公室发言人回复时说，有关公务员已被实时停职；民政事务总署则表示，由于警方正调查案件，不评论个案。两个部门都表示，会配合警方调查。

「公务员Secrets」facebook专页主要上载有关公务员心声或披露港府内部消息的帖文，是不少传媒寻找新闻的源头之一，例如2月时武汉肺炎疫情令医院超负荷和大量死亡致出现「迭尸」情况，便是由这专页首先披露；不过，个别消息最后亦有未见实现的，例如群组3月中时披露港府会于该月26日实行禁足令，并指部分部门已在召募义工，消息亦让不少传媒追访，部分消息属实，但3月26日全民禁足之说则被政府否认。最新一则被传媒广泛跟进的消息是一段军装警员在当值期间脱下佩枪睡觉的影片，警方其后表示，正调查事件，有关警员已被调往内勤。

另外，「公务员Secrets」不时有网民发帖，月旦部门的指令，例如早前消防处缩短救护车处理疫情个案后的清洁时间便引来救护员在专页发牢骚。有官员承认，会从专页了解公务员心声，新任公务员学院院长郭荫庶便是其中之一。

本台今(10日)早曾尝试登入专页，但已没有内容，循过往的消息点击，内容亦已被屏蔽，怀疑专页已被关闭。

警方同时就若干「公务员Secrets」被指煽动的贴文，向五名28岁至43岁男子进行调查，并以「诈骗」罪名拘捕其中2人。据了解，五人同为消防处救护员，他们曾在涉事帖文下留言。消防处晚上证实，五名属员正接受警方调查，其中二人被捕，强调会严肃处理每宗违法违纪个案。

警方昨日是根据法庭手令，搜查七人的住所和工作地点，检获一批与案有关的电子通讯工具。至少一名被捕人士已获准保释候查，警方说，案件仍在调查，不排除稍后会有更多人被捕。 「公务员secrets」追随者众，专页有近16.5万人赞好，不少消息引发数以万计网民讨论，专页强调，该平台「为开放平台，任何贴文、贴图及留言均不代表本专页立场。」不过，当局曾表明会追究专页发布不实消息。事缘有立法会议员在4月的会议上引述说，有公务员在社交媒体对各部门要「抽壮丁」参与抗疫表达不满，忧虑会影响抗疫工作；时任公务员事务局局长聂德权回应指，会「严肃跟进及追究」公务员对外发放不实讯息或不应对外发放的内部讯息。