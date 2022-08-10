部分法国游客被困在海南岛

困在海南

虽然中国海南岛正在经历新的污染高峰，有约 80,000 名游客不得已滞留海南。法国欧洲一台专访了一个名为于连(Julien)的法国游客。他描述了自己陷入困境的情况，并吐露了有关可能解封的不确定性。

广告 继续浏览后续

中国海南岛正处于新冠疫情的死灰复燃之中：自 8 月初以来有 1,500 例确诊病例。结果：近 80,000 名游客滞留，其中包括法国人。为离开该岛，必须在未检测到患者的区域在 48 小时内进行两次阴性测试。另一方面，在病例数较少的地方，需要在 72 小时内进行 3 次检测。欧洲一台驻华记者采访到了法国人于连，他被困在这个受疫情影响特别严重的城市，假期泡了汤。

于连向欧洲一台记者解释道：“他们不允许我们出去。即便是在旅馆必须戴上口罩”。他表示：“我们都在同一个地方做测试。二维码绿色、黄色二维码、带有标签”，并指出，本周二他所在的地方出现了 18 个确诊病例达到感染高峰。他补充说，“听官方讲，媒体感染数字都在上升”。他还认为：“鉴于这种情况，不能出去反而是件好事情”。

于连希望能够尽快回北京。 但他遗憾地说：“显然我的希望是无法实现的。问题在于我们对一切都不知情”。 他还表示：“如果我们连续进行 7 天的测试，都是阴性就有希望回北京，但没有人能达到这个目标。我们什么都不知道，我们根本无法知道任何事情，”这位法国游客继续说道。

据许多其他法国人说， “八月盛暑来海南岛旅游的人特别多，那么出现这种情况，被困的人也就很多很多”！