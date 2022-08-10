韩国新政府再拒“萨德三不” 称不是双边协议

韩国/萨德

在2017年5月2日的资料照片中，一个名为终端高空区域防御的美国导弹防御系统，即THAAD，安装在韩国星州的一个高尔夫球场。

正在中国访问的韩国外交部长官朴振10日在青岛即墨古城君澜度假酒店向韩媒记者团介绍访华成果时表示，已向中方明确表明所谓“萨德三不”并不是韩方对中方的承诺或双方达成的协议。此前韩媒揭露韩国上届政府可能与中国签订萨德秘密协议，许诺不再部署新的“萨德”反导系统（THAAD），不加入美国导弹防御系统（MD），不谋求韩美日军事同盟。韩国上届政府甚至对内也秘而不宣。据消息，新政府继续推动中国外长王毅以及中国国家主席习近平访韩。

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据韩联社今天报道称，韩国外长朴振前一日同中国国务委员兼外交部长王毅举行时长5个小时的会谈，双方就“萨德”问题、供应链合作、韩中关系发展、韩半岛局势等广泛交换了意见。

“萨德三不”是指韩方不再部署新的“萨德”反导系统（THAAD），不加入美国导弹防御系统（MD），不谋求韩美日军事同盟。朴振表示，会上向中方表明“萨德”问题是韩方为应对朝鲜核导威胁采取的自卫性防御措施，事关韩国安全主权。双方就“萨德”问题不应成为影响两国关系的绊脚石形成共识。

一名外交部高官就朴振上述发言解释称，韩方表明了所谓“萨德三不”对韩方没有约束力，并再次指出参与有关磋商的前届政府人士也曾表明相同立场。据悉，朴振在会上表示，为推动两国关系面向未来发展，有关“萨德三不”的问题不再被谈及为好。朴振还说，“萨德”问题并不是韩中关系的全部，也不应成为全部。

据该报道，根据朴振表示，双方商定携手推进外长“穿梭外交”，促成王毅部长在适当时机访韩。对于朴振向中方传达希望中国国家主席习近平能在方便时访韩的邀请之意，外交部高官表示，除双边外交外，两国领导人可能还有机会借多边峰会之机会晤，韩方将为此做准备。