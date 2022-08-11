三亚因疫情封城 八万旅客被困岛上

中国/三亚

中国海南省旅游城市三亚为了控制疫情，于当地时间8月6日早宣布“封城”。眼下适逢旅游旺季，三亚八万多旅客也因疫情无法按时回家。

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根据三亚市新冠疫情防控工作新闻发布会上，当地部门公布的最新数据，在刚刚过去的8月10日，三亚市共新增480例确诊病例,此外还通过核酸测验，发现了774例无症状感染者。这一最新公布的数字，使得从此波疫情从8月1日开始以来，累计发现的确证病例达到了1690例、无症状感染者1504例。

毫不意外，在这样的病例规模的情况下，当地政府早在当地时间8月6日早上六点就已经要求全市实行“临时性全域静态管理”。随之而来的则是为了避免疫情影响全国其它省份而实施的航班与火车取消。

疫情期间的度假地

在当前国际航班尚未完全恢复正常，出国旅行仍然面临重重阻力的情况下，既可以享受到热带风光又能在不出国就能享受到免税商品的海南岛就成为了不少民众的度假胜地。根据海南省三亚市副市长在接受中国官方媒体央视采访时引用的数字， 在“封城”措施开始执行时，仍有八万多名游客滞留在三亚。

尽管当地政府承诺，将要求酒店以半价为滞留的游客提供住宿服务。但在优惠住宿政策刚刚开始实行的前几天，还是出现了有的酒店先提价再以半价得折扣价格提供给旅客。

在游客的投诉以及媒体的报道的推动下，海南省旅游和文化广电体育厅副厅长刘成在7日的发布会上强调：“这两天游客反映，个别酒店不按相关措施执行，有先提价再打折的情况，相关部门已派出专人进行现场核查。如确实发生多收房款现象，一定要退回。”

尽管政府推出了相关措施来安抚旅客，但考虑到隔离期间，由于大部分商店以及饭店都不得不关张，因此仍有部分游客在餐食上选择有限，有时候不得不在消费水平较高的酒店餐厅中就餐。以上种种开销对于不少旅客仍是一笔相对来说沉重的负担。

坚持清零

眼下适逢旅游高峰季节，这段时间不仅对于因为疫情而无法正常运营的旅游业相当重要，更是不少经历过疫情烦扰之后的人们希望可以放松的时间段。英国《金融时报》援引中国政府公布的数据显示，今年上半年，旅游总人次下降了22%，而旅游总花费下降了28%。

而相对来看，海南岛对疫情的容忍度相对来说较高。一方面是因为其相对独立的地理位置，另一方面则是因为享受建设“海南自由贸易港”目标而享有一定程度上的政策空间。但此次的“封城”，将毫无疑问再次提醒人们，如果政策没有彻底的改变，那么，哪怕即使是国内的出行都有着很强的不确定性。

中国“动态清零”的政策不知道会持续到什么时候。但随着中国中国民航总局（CAAC）于上周再一次更新其航班“熔断政策”，将取消航班的时间由两周压缩为一周，兴许中国离着“放开”又近了一步。

请点击收看法国电视24台（France 24）的报道。