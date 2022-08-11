中国丁香园因质疑连花清瘟能治疗新冠肺炎病毒而遭罚

中国/新冠病毒/莲花清瘟

中国一家受欢迎的医学新闻科普网站丁香园在发文质疑当局推广的基于传统中医药对治疗新冠肺炎病毒的有效性后，被禁并被罚款。

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中国一网站因怀疑基于传统医学的抗冠状病毒治疗而被罚款。据法新社今天报道称，中国丁香园这家受欢迎的医学新闻网站在质疑当局推广的基于传统中医药的新冠病毒疗法的有效性后被禁止发布。

2019年，中国国家主席习近平将传统医学称为 "中华文明的瑰宝"，并指示它应具有与现代医学同等的地位与影响。此后，传统药典的所谓优点经常受到当局的赞扬。在今年3月底至6月初的上海封锁期间，一种由金银花和杏子制成的药液被用来对付科新冠病毒，这种药液被称为连花清瘟汤。

提供众多健康服务的丁香园DXY门户网站，随后对这种名为连花清瘟的药方的治疗功效提出质疑。丁香园网站的股东是中国互联网巨头腾讯。这篇有争议的文章后来被丁香园DXY删除。

据丁香园的微博账户公告说，由于 "违反法律法规"，该网站现在至少在五个社交网络上 "被禁止发布内容"。丁香园没有具体说明违法行为细节。

丁香园通常每天都会发布几篇医学文章。自周一以来，丁香园账户也没有更新。

法新社说联系丁香园发表评论没有获得回应。

据该报道，包括美国在内的一些国家对连花清瘟治疗新冠病毒的效果表示怀疑，指出缺乏科学证据。