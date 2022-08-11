中国再举海上军演 此次在黄海疑多敲震日本

中国/军演

中国军方宣布在黄海南部演训，据中国海事局通知，11至13日期间每天上午9时至下午4时于黄海南部进行实弹射击，禁止驶入。有媒体评论，“此番解放军确有敲山震虎之意。

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中国海事局今天布告在黄海南部11日起连3天中国军方实弹射击。据官方公布讯息说，进行实弹射击演习禁驶区域为“34-52N 120-00E、34-52N 120-13E、34-44N 120-13E和34-44N 120-00E”4点连线范围内。

中国海事局先前宣布7月28日至8月15日期间上午8时至下午6时在黄海南部演训，禁驶区域为“34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E”5点连线范围内。

除了黄海南部实弹射击演习外，中国军方日前也在渤海执行演训；中国海事局最新公告显示，13日上午6时至12时将进行实弹射击，禁驶区域为“39-00N 120-30E、39-00N 121-00E、39-15N 121-00E、39-15N 120-30E”4点连线范围内。

中央社今天引述港媒香港01日前消息说，美国众议长议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台导致台海局势紧张，中国军方进行围台军演，且追加黄海、渤海演训，推估这是对于日本发出惩戒号令，“此番解放军确有敲山震虎之意，在炮火之下，抗议之间，都忘了今年是中日建交50周年之时”。

报道说，包括日本在内的G7集团和欧盟发表共同声明指责中国导致台海紧张局势升温，呼吁中国不要用武力单方面改变现状，中国对此不满，取消中国外交部长王毅在柬埔寨金边与日本外相的会晤，且不再安排；对于中国围台军演弹道导弹落入日本专属经济区（EEZ），日本对此向中国表达强烈抗议。