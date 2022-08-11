台海/军演
为应对北京的威胁，台湾再次举行军演
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在北京结束了其有史以来最大规模的面对台湾的环岛军事演习之后，台湾军方周四再次举行了军演。这是继本周二之后的又一次军事演习。演习主要以发射榴弹炮和照明弹为主，目的是模拟抵御中国大陆部队的进攻。
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本次军演在台湾南部的屏东县展开。台湾第八集团军发言人娄维杰向法新社表示：军演于当地时间周四早间8点30分开始，与周二的军演一样持续了一个小时。本次军演目的有二：一，是确保火炮的良好状态；二，则是巩固去年的成果。
现场直播画面显示：大炮和士兵分组在海岸线上排列成行，先后将榴弹炮射向大海。周二的军演同样在屏东举行。台湾军方披露：本周举行的两次军演，分别召集了数百名士兵参与。
法新社指出：台北当局刻意将这两次军演的范围压缩到最低限度，同时强调：军演早已在计划之中，并非对中国军演作出的回应。
为了表示对美国众院议长佩洛西到访台湾的不满，北京上周在台湾周边发动了持续数天的大规模军演。台北谴责中国以佩洛西访台为借口发起军演，实则是为入侵台湾做准备。
北京在周三宣布，结束本次军演活动，同时表示：解放军“成功完成”近期在台湾周边海空域的系列演习，但仍将常态组织台海方向的“战备警巡”，将继续军事训练并为战争做准备。
中国台湾事务办公室周三发表白皮书指出，北京不排除对台使用武力，并保留“采取一切必要措施的可能性”。
白皮书写道：中国愿意为两岸“和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的‘台独’分裂活动留下任何空间。
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