为应对北京的威胁，台湾再次举行军演

台海/军演

2022年8月4日，中国人民解放军东部战区司令部下属的地面部队从一个未披露的地点向台湾海峡进行远程实弹演习。

在北京结束了其有史以来最大规模的面对台湾的环岛军事演习之后，台湾军方周四再次举行了军演。这是继本周二之后的又一次军事演习。演习主要以发射榴弹炮和照明弹为主，目的是模拟抵御中国大陆部队的进攻。

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本次军演在台湾南部的屏东县展开。台湾第八集团军发言人娄维杰向法新社表示：军演于当地时间周四早间8点30分开始，与周二的军演一样持续了一个小时。本次军演目的有二：一，是确保火炮的良好状态；二，则是巩固去年的成果。

现场直播画面显示：大炮和士兵分组在海岸线上排列成行，先后将榴弹炮射向大海。周二的军演同样在屏东举行。台湾军方披露：本周举行的两次军演，分别召集了数百名士兵参与。

法新社指出：台北当局刻意将这两次军演的范围压缩到最低限度，同时强调：军演早已在计划之中，并非对中国军演作出的回应。

为了表示对美国众院议长佩洛西到访台湾的不满，北京上周在台湾周边发动了持续数天的大规模军演。台北谴责中国以佩洛西访台为借口发起军演，实则是为入侵台湾做准备。

北京在周三宣布，结束本次军演活动，同时表示：解放军“成功完成”近期在台湾周边海空域的系列演习，但仍将常态组织台海方向的“战备警巡”，将继续军事训练并为战争做准备。

中国台湾事务办公室周三发表白皮书指出，北京不排除对台使用武力，并保留“采取一切必要措施的可能性”。

白皮书写道：中国愿意为两岸“和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的‘台独’分裂活动留下任何空间。