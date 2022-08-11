半秒也不能留 得奖动画拒删「占领」画面被禁在港上映 当局称有国安考虑

香港

这幅令人联想雨伞运动的画面在七分半钟的动画中出现少于一秒，但仍被当局以国安为由，要求删除。(平地映社脸书图片)

曾于2017年在香港上映的金马奖最佳动画短片《暗房夜空》，最近因电影检查当局考虑到「该影片的上映是否会不利于国家安全」，要求删剪不足一秒有关2014年「占领中环」运动的画面不果，被迫取消下周日(14日)在港上映。组织放映的「平地映社」对此表示遗憾，并引述片段旁白说：「屋企同香港真系好似，又细又冇空间，仲有好多事都已经改变唔到。」

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《暗房夜空》早于《港区国安法》生效前制作及播放，它是首部获得金马奖最佳动画短片的香港动画，由香港公开大学（现改名为香港都会大学）动画及视觉特效系的三名学生创作，于2017年获奖后曾在港公开放映，youtube上今(11日)早仍可浏览。

《暗房夜空》片长约7分半钟，讲述香港一名同性恋者的郁结和投身同志运动后的感怀，送检一个月后于昨天收到电影、报刊及物品管理办事处（电检处）回复，要求删减重现「非法占领行动」的画面，否则不能公开放映。有关画面不足一秒，只见马路上出现大片的帐篷，模糊的「毋忘初衷」及「我要」字眼，容易令人联想到2014年的雨伞运动。

当年的运动又名占领中环运动，由两名学者戴耀廷和陈健民以及牧师朱耀明发起，目标是争取普选行政长官和立法会(俗称双普选) ，但中国人大常委会于当年8月31日通过决议，为特首和立法会选举定下与基本法普选目标不相符的限制，引起不满，市民占领道路，抗争者持雨伞抵挡警方驱散他们的胡椒喷雾，令运动以「雨伞运动」更为人熟识。市民占据不同地方81天后，遭警方在12月15日清场，运动以失败告终，但影响十分深远。

负责「第一届平地影像共学计划」的「平地映社」，昨午在其脸书专页以「策展学员遗憾宣布」指出，会取消《暗房夜空》的实体放映，因为电检处「不允许该作品以完整版本上映，而该作品导演与我们均不会放映经过删剪的版本」。

「平地映社」回复传媒查问时指出，处方引用的是《电影检查条例》第10条（2）和（3）内容，当中包括考虑影片上映「是否会不利于国家安全」。映社指动画制作团队暂时不接受访问，并引述团队称「我哋嘅感受就系，真系一两秒嘅画面嚟啫」。

自国安法在2020年中生效后，港府于去年6月修订《电影检查条例》指引，要求电影检查员审查时，「若电影可能危害国家安全或危害维护国家安全」，他们应得出不宜上映的结论；同年11月，港府进一步修订电检条例，弃「危害」而用「不利于」国家安全为禁映标准，电影学者吴国坤认为，这令违反国安法的定义更加广泛和「暧昧」，红线变得相当模糊，或会造成寒蝉效应。一年多下来，不少独立电影被禁映或拒绝删改后不能公开上映。