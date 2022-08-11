《卫报》：习近平将于下周访问沙特

政治

据英国《卫报》报道，中国国家主席习近平将于下个星期访问沙特阿拉伯，如果消息属实，这将是2020年1月新冠疫情爆发后习近平首次出访其他国家。沙特阿拉伯正在准备盛大的欢迎仪式，预计习近平将访问首都利雅得、港口城市吉达以及正在规划中的新未来城。当局正计划悬挂上千幅中文标语并接待数百名政要。不过中国外交部表示，关于习近平访问沙特的媒体报道没有信息提供。

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《卫报》报道指，预计沙特阿拉伯将高规格接待习近平，规格可相当于美国前总统特朗普宣誓就职以来首次访问该国，这与现总统拜登在沙特阿拉伯所受到的冷遇形成鲜明的对比。拜登在沙特阿拉伯受到低调的接待，拜登未能说服沙特阿拉伯增加对美国的石油出口，这显示出拜登与沙特实际领导人王储穆罕默德·本·萨勒曼的关系出现了裂痕，而与中国的关系逐渐升温。

近20年来中国与沙特的关系日益密切，特别是2016年以后穆罕默德成为王子掌握大权以来，沙特阿拉伯同中国的关系进一步深化。在新疆维吾尔人权、香港国安法等议题上，沙特阿拉伯为中国辩护。而中国对沙特阿拉伯入侵也门、与卡塔尔断交、暗杀记者卡舒吉等问题上也没有公开发表评论。

批评人士指出，尽管拜登访问沙特阿拉伯没有得到多少收益，王储穆罕默德却在卡舒吉被暗杀四年后，得以走出被欧美各国孤立的阴影，重回国际舞台。

美国前总统特朗普在宣誓就任四个月后，于2017年5月访问了沙特阿拉伯，这是他作为总统访问的第一个国家。特朗普收到了沙特阿拉伯王室赠送的贵重礼物，王储穆罕默德也获得了特朗普的保护和支持，同时也和特朗普的女婿库什纳建立了深厚的关系。

《卫报》报道说，对于沙特阿拉伯来说，习近平的此次访问将是特朗普2017年访问以来最重要的一次，沙特阿拉伯在三月向习近平发出邀请。哈佛贝尔弗中心中东研究所研究员、哈德逊研究所高级研究员穆罕默德·阿利亚亚（Mohammed Alyahya）对《卫报》表示，中国是沙特阿拉伯最大的贸易伙伴，最大的石油买家，中国在地缘政治上十分重要，过去只注重商业，现在则更加注重以战略眼光看待事物。中国和美国对于确保石油自由流动都特别感兴趣，美国将对该地区的注意力转向亚洲对抗中国之时，中国似乎认为该地区是大国竞争的主要战场。

目前中国外交部对于习近平出访沙特阿拉伯的报道没有具体评论。