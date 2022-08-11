印度战略学者说中共武力攻台不符成本效益

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中国发表新的对台白皮书，印度一名战略分析专家认为，中国对台湾动武并不符成本效益，提升军事侵略主义对寻求第3度连任的中国国家主席习近平不见得有好处。该专家问，“中国是否值得为了一座小岛、为了满足作为不朽领导人的虚荣心，而承受这样的重创？”

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据中央社署名林行健新今天报道称，中国发表新的对台白皮书，印度一名战略分析专家认为，中国对台湾动武并不符成本效益，提升军事侵略主义对寻求第3度连任的中国国家主席习近平不见得有好处。

中国继结束因美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台而举行的围台军事演习，昨天又发表“台湾问题与新时代中国统一事业”白皮书，表明不放弃对台使用武力。

印度战略分析专家古普塔（Shishir Gupta）今天在“印度斯坦时报”（Hindustan Times）发表评论文章认为，这些都是中国“震慑战”的一部分，意欲迫使邻国臣服。古普塔表示，现在各方都在猜测，白皮书是否只是表明外交姿态？习近平会不会在不久的将来下令夺取台湾？

据中央社说，这位出版过多本战略分析书籍、并曾获印度国防分析研究所（IDSA）颁发战略研究奖的学者认为，从成本效益分析的观点来看，中共夺台将是“说易行难”。

古普塔说，若是一对一，台湾无疑不是中国的对手，但台湾的导弹也有能力回击中国东岸，而东岸是中国经济重镇，一旦遭到破坏，经济成长将会大幅受挫。此外，美国将对中国进行经济制裁，包括冻结中国在美国的国债投资，美国海军可能进驻到战区；日本可能修改和平宪法，并进入军事紧急状态；而西方国家也可能抛弃“一个中国”政策并承认台湾，东南亚国家也将被迫选边站。

古普塔在文中提问：“中国是否值得为了一座小岛、为了满足作为不朽领导人的虚荣心，而承受这样的重创？”他同时也点出习近平目前需要应付的诸多内部问题，包括政敌对战狼式外交的质疑声、一带一路倡议的负评、新冠病毒疫情对经济的冲击，以及清零政策引发的民怨等。