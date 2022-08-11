台积电前共同营运长蒋尚义称加入中国中芯是一生中愚蠢的事

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台积电前共同营运长蒋尚义两度进出中国晶圆代工厂中芯国际，震撼半导体业界。他在今年3月接受美国“电脑历史博物馆”（CHM）口述历史访谈，表示加入中芯是个错误决定，也是一生中做过愚蠢的事情之一。

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据中央社今天报道称，台积电前共同营运长蒋尚义3月接受美国“电脑历史博物馆”（CHM）口述历史访谈，表示加入中芯是个错误决定。

蒋尚义2013年自台积电二度退休后，于2016年担任中芯独立董事。由于过去他是台积电的研发大将，且中芯是大陆重点扶植的半导体厂，是台积电的竞争对手，蒋尚义加入中芯，引起各界高度关注，议论纷纷。蒋尚义在访谈中说，他会加入中芯主要是台积电老同事、前中芯执行长邱慈云请他帮忙。由于事涉敏感，后来改邀他担任独立董事，也有获得台积电创办人张忠谋首肯。

蒋尚义于2019年卸下中芯独立董事职务后，转往武汉弘芯担任执行长；不久武汉弘芯爆发财务问题，蒋尚义于2020年底回锅担任中芯副董事长及执行董事，不到1年时间，他在2021年再度请辞，离开中芯。

该报道称，回顾过去，蒋尚义表示，加入中芯是个错误。他说，人的一生中有时会做出蠢事，加入中芯是他做过的蠢事之一。据蒋尚义表示，由于美国的制裁，中芯无法购买先进制程设备，无法生产7奈米；蒋尚义透露，他的美国公民身份，让他不被信任。