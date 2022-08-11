法国海军参谋长罕见表态称：团结作战即能战胜中国

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法国海军参谋长范迪亚上将早于在7月底在法国国会国防委员会上就提出警告，中国海军扩张是二战后首见，并罕见公开表明，只要与盟友共同作战，就能战胜中国海军。

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据中央社署名曾婷瑄今天报道称，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台效应仍在法国发酵，近日法国舆论对台海议题、台湾历史以及中国对台军演的辩论仍旧持续，甚至连法国一中政策都受到少有的检视与讨论。

法国军事国防观察媒体OpexNews 10日揭露，根据国民议会官网公布的会议纪录，法国海军参谋长范迪亚上将（Pierre Vandier）早在7月27日国民议会国防军事听证会上表示，“对抗中国海军，若我们一起作战，透过合作就会战胜”。

该报道称，此推文立即获得关注，法国策略研究基金会研究员（FRS）波恩达兹（Antoine Bondaz）转推时写道，“这是一份颇为令人意外的宣言，显然中国驻法使馆又要不高兴了。但内容而言，议题是对的。在维持印太地区现状上具有角色的，不仅只有美国”。

华府智库“战略暨国际研究中心”（Center for Strategic and International Studies）客座研究员莫可斯（Pierre Morcos）也称范迪亚这段发言相当强硬。

费加罗报（Le Figaro）今日报道更多听证会细节，指出范迪亚向与会议员提出警告，过去几年来中国海军军力大幅加强，“过去2年来我几乎到处解释，我们正目睹二战后史无前例的海上军备重整。2030年，中国海军的总吨位将会是美国海军的2.5倍”。

费加罗报引用黑海经济合作组织（BSEC）报告，表示中国目前正建造5艘破冰船组成的舰队，“企图在俄罗斯的协助下，把势力从太平洋延伸到另一端的大西洋”。

范迪亚在听证会中表示，“我3月遇到挪威海军，他没跟我提及俄罗斯驻扎在北极圈莫曼斯克市（Murmansk）的舰队，反而说到即将抵达大西洋的中国海军。很快，我们不用到南海就可以看见中国军力了”。

据该报道，范迪亚因此希望议员支持未来的军事计划法案，以应对全球冲突。范迪亚强调，应进行更多严苛与复杂的军演，如多国联合军演“北极星”（POLARIS），好为共同作战能力做准备，且只要共同合作，就能战胜中国海军。