港媒引述解放军退役军官称：北京敢用核武阻吓美日助台

中国/台湾

香港南华早报今天引述一名解放军退休上校说，一旦解放军以武力收回台湾而美国和日本介入的话，中国将会敢于使用核弹阻吓它们玩火。

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中央社署名张谦今天引述港媒称：分析指北京敢用核武阻吓美日助台。南华早报今天报道了解放军最近一段时间围绕台湾四周进行的军事演训行动，当中引述解放军退休上校岳刚说，这次演训的目的是阻吓台湾和美国进一步发展密切关係。他说，在真正战场上，北京不会采取这种封锁方式，而是快速打击。

他说，假如解放军将来以武力攻台，就要有突如其来的效果，令台湾无法作准备，北京可以在很短时间内达到战略目标。据他说，这种快速攻击可以由“斩首式”打击开始，目的是瘫痪台湾的指挥系统、摧毁台湾的战斗设施，以及打击台湾军队的士气。

南华早报引述他的话指出，不排除届时美国、日本甚至北约会介入战争，因此，北京方面需要演练封锁台湾的军事行动，以防止外国势力对台湾提供帮助。岳刚说，中国不怕与美、日作生死搏斗，也将会敢于发射核弹，以阻止它们玩火并玩火自焚。

中央社说，中国方面已公开承诺不首先使用核武，有关岳刚的上述谈话是否与中方的承诺相矛盾，香港军事分析家梁国樑接受中央社记者访问时说，中方的相关承诺也是有条件的，比如对无核国家不首先使用核武。他质问，“当中国陷入生死存亡之时，此时不使用核武，更待何时”。梁国樑不认为岳刚的讲话与中方的承诺相矛盾。

梁国樑透露，据他了解，早于2003年，中国高层已讨论过以武力统一台湾的预案，以及美、日会否介入，讨论结果认为，即使美、日介入的机会很低，在对台进行武统的预案中也要有所准备。他也说，解放军一旦对台发动武统，确实会以最快速手法结束战争，以减少对台造成的损害。他认为，包括中国国家主席习近平等领导人最担心的是武统台湾时对台造成严重伤害，因为台湾经营多年，今天的成就得来不易，而北京领导人也不是战争狂人。

南华早报今天同时引述军事分析家宋忠平说，这些演训不是中国大陆对台的全部军事战略。他说，这些演训只是解放军为应付未来战争所作的部分准备，并指北京方面希望以最小代价取回台湾；在这方面，最好的设想是对台湾展开快速及精准打击，减少对民众造成的伤亡。