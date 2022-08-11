美国媒体报道中国最新统一白皮书删除不派兵进驻台湾的承诺

中国白皮书

在这张由中国新华社提供的照片中，2022年8月5日星期五，一名中国人民解放军成员在军事演习中通过望远镜观看，后方是台湾的 "兰阳 "号护卫舰。中国正在台湾周边水域举行演习，以回应美国众议院议长南希-佩洛西最近的访问。

北京10日宣布包围台湾的军事演习结束，同日，发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，白皮书写道，“我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现祖国完全统一”。美国之音、美联社等媒体在报道这一最新统一白皮书时，注意到，白皮书删除了在以往白皮书中所做出的“统一后台湾实行高度自治，中央政府不派军队和行政人员驻台”的承诺。

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白皮书强调台湾是中国的一部分的历史事实和法理事实不容置疑。白皮书指外部势力纵容鼓动台独分裂势力滋事挑衅，强调，“保留采取一切必要措施的选项”是针对外部势力干涉和台独份子，“非和平方式”将是不得已情况下做出的最后选择。

继1993年发表《台湾问题与中国的统一》、2000年发表《一个中国的原则与台湾问题》白皮书后，北京再发表对台促统白皮书。在美国国会众议长佩洛西访台、解放军举行围台军演之际，这份白皮书出台，备受关注。

《美国之音》报道说：值得注意的是，中共在1993年和2000年发表的台湾问题白皮书中，曾承诺“中央政府不派军队和行政人员驻台”，这一确保台湾高度自治的承诺在最新的台湾问题白皮书中消失了。

此外，《美国之音》引述路透社报道说，在2000年台湾问题白皮书中所说的只要在“一个中国”的框架内，什么问题都可以谈的这个承诺也从最新的白皮书中消失了。

报道说，中共当局曾建议依照香港“一国两制”模式与民主自治的台湾统一，并部分保留台湾的社会和政治制度。不过，台湾所有的主流政党都拒绝“一国两制”模式，而多年来的民调也表明这一模式几乎没有得到任何公众支持。台湾的政府坚称只有台湾2300万人民才能决定台湾的未来。