自由党撤荣誉衔令三元老愤而退党 评论指传统精英不合“新香港”政党将重组

香港

自诩走中间路线的商界政党自由党，在未提原因的情况下拟撤销荣誉主席职衔，引发以曾反对北京政策的田北俊为首的三名元老兼荣誉主席不满和“非常失望”，三人表示，党领导层事前未有谘询他们，认为不被尊重，惟有退党。不少评论认为，事件反映传统香港工商思维价值不获保留，传统精英在“新香港”亦可能不合时宜；至于自由党，在排除异见后，应会更亲政府，但其能量已大减，可能会与其他商界政党合併，政党板块将会再整合。 有29年历史的自由党，是香港首个代表工商界利益的政党，现时除主席和党魁之外，尚有四名荣誉主席，均曾经是党主席，分别是田北俊、周梁淑怡、刘健仪及方刚，前三人昨(10日)午突然表示退党。

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田北俊在致党主席邵家辉的信函中表示，自由党的中央委员会当日将开会“决议取消荣誉主席职衔”，但有关议程从未与几名荣誉主席商讨，常委会亦未有讨论，且已获得足够的中委授权书以通过决议，“这做法完全偏离了自由党传统和党友间的互相尊重”。他续称，既然党领导层认为前主席们的贡献和意见再无价值，他别无选择，唯有辞去荣誉主席身份及党内职务，即时退出自由党。

同时退党的周梁淑怡在信中直指，对废除荣誉主席的手法感到非常失望，指主席邵家辉仍出决定前，未与当事人商讨，亦没有提出理据，是“独行独断”，“感到被严重冒犯”，对议题和相关人士最基本尊重都没有，“无论是决定本身，或执行的方法，都绝对称不上有情有义！”。另一荣誉主席刘健仪则简单以英文发信表示，对取消荣誉主席做法感到失望，决定退党。

自由党在中委会会议后发表声明，指已一致通过取消荣誉主席职衔。声明又指，有关议题年初已开始在党团讨论，7月常委会亦议决，建议昨日召开的中委会取消“荣誉主席”职衔。党魁张宇人表示，已接获田北俊等人的退党通知信，党领导层深感惋惜，邵家辉现正努力作出挽留。

党魁避谈有否受中联办压力 称为党发展考虑

不过，曾被田北俊以行事不当而要求辞去行政会议成员身分的张宇人，昨在中委会会议后被记者追问取消荣誉主席职衔的原因时，没有正面回应，声称已在脸书的声明中交代，强调“不是针对个人，是党发展的问题”。当被问及有否受到任何方面包括北京中央政府驻港机构“中联办”的压力时，张宇人反问“是什麽压力呢？”

田北俊等创党元老坚持走中间路线，倾向支持直选，在坚持商界利益之馀，会听取民意，故此在2003年有一成港人上街反对基本法23条立法后，田北俊不惜以退任最高谘询机构的行政会议成员来公开表明其反对修例，迫使港府因未

能在立法会内取得足够赞成票而“先搁置、后撤回”修例，北京其后更撤销其政协委员身分，而自由党亦因此被冠上建制派“坏孩子”之名。

创党的这批“坏孩子”与张宇人等后起领导层意见相左早已存在，分歧主要是站在民意一方抑或听从政府或北京的意见，例如田北俊等人在2017年时曾公开支持时任民望最高的财政司长曾俊华当特首，但张宇人则支持获北京祝福的林郑月娥，表示党内支持曾俊华的选委只是少数。另外，在2019年反对修订逃犯条例风波期间，田北俊等四名荣誉主席曾联署发信，批评自由党在当年6月9日一百万人上街要求停止修例后，仍发声明支持修例是错误做法。四人指出，时任主席张宇人事先并无谘询党团及非议员的领导的意见下，把该党和市民对立起来，做法令人难以认同；强调自由党在大是大非的问题上，应为香港的整体利益发声，儘管这与政府的想法和决定并不一致。为此，他们要求张宇人辞去须支持政府决定的行政会议成员一职，“不再为保皇而把党的立场陷于与市民对立的位置”。不过，张宇人批评他们不尽不实。