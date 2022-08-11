观察家们从中国在台湾海峡的军事演习中看出何种教训？

中国/台湾

中国刚刚宣称结束围绕台湾六个海域合围军事演习，但据观察家们说，这些演习只是可能成为台湾海峡常态的一个预兆。需要吸取的教训还在于：一旦发生战争，北京将能够阻止所有船只和飞机进出台湾，无论它们是民用还是军用的。

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从中国在台湾海峡的军事演习中可以学到什么教训？据本台报道称，台湾交通部长表示，七个 "禁区 "中的六个可以逐步恢复飞行和航运。自8月4日星期四以来，北京在这些地区进行了规模空前的军事演习。台湾人终于可以松一口气了吗？据观察家们说，这些演习只是可能成为海峡常态的一个预兆。

中国军队能够测试其空中和海上部队的火力。这给观察家们的教训是：中国的军事能力已经发展到如此程度，以至于现在似乎有可能对台湾进行 "封锁"。

这是中国军队首次将其演习扩展到台湾的东侧，以便完成包围台湾。台湾东侧是一个非常具有战略意义的供应区。这也是任何美国军事增援应将到达的一侧。

需要吸取的教训还在于：一旦发生战争，北京将能够阻止所有船只和飞机进出台湾，无论它们是民用还是军用的。因此，2300万居民将被困住。

据观察家们说，台湾人未来是否会面临更多的这种规模的演习？是的，因为这些全面的演习可能会成为常态。

如果说北京的军事能力仍然不如美国，那么中国正在制定追赶的规划。根据五角大楼的说法，北京的目标是到2027年拥有足够的火力来克服入侵台湾的任何阻力。