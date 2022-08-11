CNBC分析：中国制裁仅影响两岸贸易0.04%

经济制裁

美国众议院议长佩洛西访台后，中国采取报复行动，对台湾祭出一连串经济制裁手段。美国财经媒体CNBC分析，北京对台湾的新制裁措施仅影响约0.04%的双边贸易。

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CNBC11日报导，佩洛西（Nancy Pelosi）8月初无视中国政府警告访台，促使北京当局祭出贸易制裁，包括禁止进口台湾柑橘类水果、冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼、饼乾糖果等食品，也暂停对台出口天然砂。

根据台湾经济部国际贸易局的数据，去年台湾对中国的出口额为1130亿美元，进口总额约820亿美元，这不含再出口或再进口贸易。其中大部分是电机、电子和科技零组件，这些皆未遭北京锁定。

另一方面，台湾遭中国制裁的产品类别占双边贸易额极小。与上述数字相比，中国去年向台湾出口的天然砂约350万美元，远低于台湾主要天然砂供应国澳洲和越南合计的约6400万美元，这占台湾採购量的70%。天然砂是建筑等产业的主要原料。

台湾的贸易数据显示，儘管中国也是台湾最大的柑橘类水果买家，但去年对中国的出口额仅为1000万美元，规模相当小。

根据经济部国际贸易局的数据，台湾去年向中国出口麵包、糕点、蛋糕和饼乾等食品的总额超过5000万美元；竹荚鱼和白带鱼这两种冷冻鱼的出口额则超过300万美元。

经济学人资讯社（Economist Intelligence Unit）全球贸易首席分析师马洛（Nick Marro）说：“中国对台湾的经济报复是其外交指南的一项长期战略。儘管如此，中国锁定价值相对较低的贸易项目的决定，显示中国能够施压的经济工具有限。”

“中国已连续数年限制陆客来台，这对经济造成的影响较大；现在被大肆报导的农产品仅占台湾出口的一小部分，所以对台湾的影响不会很明显。”

法国外贸银行（Natixis）表示，最近中国的贸易限制集中在“高度可替代的食品”，而不是占两个贸易伙伴大部分贸易的资讯和通讯技术领域。