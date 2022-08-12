中国-中东欧合作机制：波罗的海三国已全部退出

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本次拉脱维亚和爱沙尼亚宣布退出，外加立陶宛在2021年宣布退出，自此波罗的海三国已全部“退圈”。

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“中国日益自信的外交面临新的挫折”：美联社北京站8月12日消息，拉脱维亚和爱沙尼亚均宣布离开了由中国倡导的中国-中东欧论坛。这一论坛的主旨是促进中国与中东欧国家的关系，进一步推进中国在欧亚大陆的“一带一路”运动。参加该机制的中东欧国家曾一度达到17个，而本次拉脱维亚和爱沙尼亚宣布退出，外加立陶宛在2021年宣布退出，自此波罗的海国家已全部“退圈”。

本次拉脱维亚和爱沙尼亚宣布退出中国-中东欧合作机制，主要原因有三：首先是中国政府对俄罗斯入侵乌克兰战争表达的立场与中俄合作的近况；其次是中国针对同属波罗的海国家的立陶宛因台湾问题发起经济和外交报复；三是佩洛西访问台湾后，中方的强势反应。

拉脱维亚外交部在本周四的一份声明中宣布：“鉴于拉脱维亚当前外交和贸易政策的优先事项，拉脱维亚已决定停止参与中东欧国家和中国的合作框架”。声明强调，拉脱维亚“将继续开展与中国的双边合作，基于互利、人权、对国际法的尊重、对国际秩序的遵守，与中方继续进行欧中合作，与中国建立建设性和务实的关系”。

爱沙尼亚官方发表了类似的声明，称爱沙尼亚将“继续努力与中国建立建设性和务实的关系，其中包括在基于规则的国际秩序和人权等价值观基础上，推进欧盟与中国的关系”。声明还指出，“爱沙尼亚从2012年开始参加中东欧与中国的合作机制，但爱沙尼亚在去年2月的峰会后，没有再参加过（这一机制当中）任何形式的会议了”。

周四结束了对台北的访问后，立陶宛交通和通讯部副部长瓦丘克维丘特强调了立陶宛与台湾经济联系的重要性，并赞同七国集团发表的批评中国围绕台湾进行军事演习的声明，欧盟也发表了类似的声明。

鉴于拉脱维亚和爱沙尼亚的离开，外加立陶宛去年退出，中国-中东欧合作机制当中的欧洲合作伙伴已降至14国。美联社引述不具名的分析人士的话指出，"中国试图利用中东欧国家之间的差异，来服务于中国与俄罗斯一起进行的更大运动的一部分，破坏当前由美国及其盟国主导的基于规则的国际秩序"。