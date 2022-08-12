香港人口连跌3年 合逾24万人外移 青壮年为主 专家料外移将维持一两年

香港/人才外流

香港移民潮加剧，官方数据显示，今年年中的人口为729.16万人，是连续第三年下跌；原因之一是净移出人口大升，去年达到11.3万人，是1997年有纪录以来最高，导致过去三年共有24.5万人净移出。外移者中，青年人占多，令20至24岁人口在过去三年减少逾两成。学者叶兆辉和移民顾问形容，净移出人数惊人，属警号，且未见顶，料会维持一、两年，将影响香港的竞争力和生产力，促政府正视。

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面对人才外流，港府想的不是如何「止血」，而是吸引境外人才。特首李家超昨(11日)在大湾区国际科创峰会致辞时表示，认同一些意见指，香港应着力发展创新和科技事业，要吸引全球顶尖人才，「要『抢』人才」，会在10月19日发表的首份施政报告中提出想法和措施。 政府统计处昨日公布最新人口数据，称2022年年中临时人口有729.16万人，较去年同期减少12.15万人，跌幅为1.6%。人口减少的一个原因是出生人数减少，但死亡人数上升，令过去一年的自然减少人口达2.65万人；不过，人口减少主因是港人外移，过去一年，撇除海外移入人口之后的港人净移出人数有11.32万，按年大升27%；若计及1.83万名持单程证由中国移居香港的人数，香港居民净移出人数仍有9.5万。

根据统计处纪录，净移出人数在过去三年持续上升，2020年中时有4.3万人，去年中已增至8.92万人，连今年在内，三年共流失24.5万人，亦令香港人口总数在三年间减少近19万。当中，青壮年人口的减幅惹人关注，以20至24岁的人口为例，三年间便减少了近7.6万人，减幅达20.7%；至于25至29岁的人口，同期亦减少4.7万人，减幅达9.8%，排在5至9岁组别的10.7%之后，成为减幅第三位。其后便是35至39岁的年龄群组，三年间人口减少4.37万，减幅达7.2%。

面对人口净移出人数持续上升，港府发言人重申，上述数字包括港人以工作、读书和移民等目的进出香港的流动，当中没再细分，而香港的人口流动性一直很高，过去十年，不包括单程证持有人的香港居民在大部分年份都录得净移出。另外，疫情亦令海外和中国内地人士来港人数减少，相信放宽隔离和社交距离措施后，问题可能解决。

不过，香港大学社会工作及社会行政学系讲座教授叶兆辉指出，净移出人数属警号，但仍未见顶，预料趋势会维持一、两年。他指出，移民原因可能包括《港区国安法》，因为部分港人对法例未必完全理解，且有忧虑；另外就是防疫政策和居住环境等因素离开，加上不少国家放宽港人入境及移民政策，吸引年轻人或专业人士举家离开，这批高学历者离开，将影响香港劳动力及税收，政府须正视，并尽快填补人才缺口。他指出，缺失的人才主要涉及互联网(I.T.)、护理、教师等专业。

移民顾问张家禧直言，今年的净移出人数「多得夸张」，但相信绝大部分欲移民的港人早已作好部署，除非未来香港政治、经济环境再次出现重大转变，否则移民人数不会倍增，只会平稳上升。