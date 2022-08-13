河南安徽5家村镇银行“苦主”获当局垫付180亿 8官员被查

中国/金融

中国当局向河南-安徽5家村镇银行的“苦主”垫付超过180亿元人民币。此外，河南8名官员受到调查，其中多位负责监管“中小金融机构”。

广告 继续浏览后续

据《证券时报》引述银保监会的消息说，8月12日，银保监会有关负责人透露，截至8月11日晚，已累计垫付43.6万户、180.4亿元。

据河南银保监局、河南省地方金融监管局第5号公告，将从2022年8月15日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行的“账外”业务客户，本金单家机构，单人合并金额25万元至35万元（含35万元）的苦主开始垫付，并对25万元（含）以下的继续垫付。

该报道说，安徽所涉村镇银行的垫付节奏与河南4家村镇银行一致。但安徽那家村镇银行的名称本台暂时没有找到。

数千名被骗储户7月10日早晨聚集在郑州人民银行门前举行示威，抗议横幅写着：“政府联合黑社会殴打上访储户”，“河南政府腐败”，“反压迫”，要“人权和法治”，“要自由，要平等，要公正”。当局调集大批警察和便衣弹压，双方发生暴力冲突。

据“银保监会”有关负责人7月17日向《中国银行保险报》透露，此次村镇银行弊案的罪魁祸首是“河南新财富集团”。该集团被指控“操纵河南、安徽5家村镇银行，内外勾结、利用第三方平台及资金掮客等，非法吸收并占有公众资金，篡改原始业务数据，掩盖非法行为”。

据证券时报8月12日报道，河南监管局2名官员被查，分别是该局的政策法规处长蒋红华，和案件稽查处副处长杜其文。

另据中国官媒新华社8月13日说，河南金融监管系统今年已有8人被查，其中7人在近一个月内被查。在被查官员中，多人负责“中小金融机构”的监管。