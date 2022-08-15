中国七月份社会消费和工业生产增长意外放缓

中国，经济，新冠疫情

中国官方周一（8月15日）公布的数据显示，受新冠疫情反弹和房地产危机对经济活动造成严重冲击的影响，中国7月份社会消费品零售总额和工业生产增长意外放缓。

广告 继续浏览后续

据中国国家统计局周一公布的数据，作为家庭支出主要指标的社会消费品零售总额7月份同比增长了2.7%，比6月份的3.1%回落0.4的百分点。而法新社报道，考虑到中国在上海春季新冠疫情封禁之后经济的增长复苏，此前经济学家预计7月的零售额将增长5%。

至于工业生产，数值显示中国7月工业增加值年同比增长3.8%，低于6月份的的3.9%，也低于经济学家的预期增长值（4.6%）。

法新社报道，中国目前是全球最后一个采取“清零”政策应对新冠的国家之一，具体措施包括大规模筛查，对检测阳性人员强制隔离以及有针对性的采取封禁等。尽管如此，近几周以来中国再次面临疫情反弹，虽然病例数有限，但多个省份被波及。导致数万游客被困海南三亚，西部边陲的西藏和新疆近期也都爆发疫情，这两地的地方经济均高度依赖旅游业。

至上周六，官方通报全国新增623起本土确诊病例和1844起无症状感染，单日感染总数2467例，为5月9日以来最高，其中感染数最多的是海南、西藏和新疆。

疫情的反复使得已经承压的中国经济更加困难，体现在消费低迷，政府对包括科技在内的若干活跃领域更加收紧，受乌克兰战争的不确定性的影响以及房地产危机等。

数据显示，7月中国固定资本投资进一步下降，至5.7%。这是连续第五个月的下降，也是经济前景仍然暗淡的另一表现。

至于失业率，7月份中国16-24岁青年失业率升至19.9%，创下纪录高点，6月份为19.3%。全国城镇调查失业率为5.4%，略好于6月份的5.5%。报道指，在中国疫情最严重的2020年2月，中国的城镇失业率曾达到6.2%的历史最高，之后又回落。