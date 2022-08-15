保钓船登岛10周年宣布沉没 罗就：保钓运动未完结

香港/钓鱼岛

接载保钓人士2012年成功登岛的启丰二号，当年曾被日舰夹击 (左上角小图)，現已沉于避風塘水底，沉船处由海事处以浮标标示 2022年8月15日

今天(15日)是曾经占领香港的日本宣布投降的香港重光77周年，亦是香港保钓人士冲破日本海防而成功登上有主权争议的钓鱼台列岛的10同年纪念日，保钓行动委员会正式宣布，曾接载该会成员登岛宣示主权的保钓船「启丰二号」已经沉没，海事处正安排打捞。

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船东兼保钓会主席罗堪就(又名罗就)向本台表示，对「保钓号」沉没感到可惜及伤感，但该船已完成登岛的历史使命，预料日后难以再有登岛行动。不过，他强调，这不代表由上世纪70年代开始的保钓运动将随之而终结，因为尚有其他行动可做，只是当下需先处理「保钓号」的打捞事宜。由于港府申请他破产，打捞涉及的百万港元费用将由海事处负责。

中国、日本及台湾姓声称拥有钓鱼台岛主权，保钓会曾于2012年8月15日乘坐保钓号前往当地，最终有七人成功登岛分别插上中国和中华民国的国旗，其中有份登岛的曾健成前年年底曾向本台表示，保钓会缺乏资金维修保钓号，将拆卸船只，又指由于中国不支持保钓这爱国运动，而港人有感中共在2019年的反修例运动中打压香港而冷待保钓运动，预期香港的保钓运动即使不偃旗息鼓，也会有颇长一段时间处于低谷。

岂料保钓会未能筹得足够款项拆卸船只，保钓号最终在去年7月29日于筲箕湾避风塘入水沉没。海事处当时已通知船东，促船东兼保钓会主席罗就按法例打捞及移走沉船，但罗就表示，由于打捞需时，加上该会部分核心成员，例如曾健成参与的「7.1」游行因未获警方的「不反对通知书」而被判囚10个月，今年5月才重获自由，故保钓号一直沉于海底。

根据公开资料，保钓船「启丰二号」船长约33米、重逾142吨，由保钓会于2006年以90万港元购入，其后数次出海，2006年因日本拦截而未能接近钓鱼台岛； 2012年，保钓船突破日本海防，7人成功登岛。由于港府曾颁发禁制令，保钓船被禁止离开香港海域，其后因资金不足而未有保养维修，船底穿洞，锈蚀严重，有渗水现象，2020年时更出现倾侧。保钓会当年曾发起众筹，希望购入新船，但响应者不足。