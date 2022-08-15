战败77周年 日本两大臣参拜靖国神社

日本/靖国神社

8月15日，是日本二战战败77周年，在日本武道馆（东京都千代田区）举行了由日本政府主办的全国战殁者追悼仪式。包括来自日本各地的约600名战死者家属、天皇和皇后、首相岸田文雄在内的约1000人出席了全国战殁者追悼仪式，而在日本武道馆斜对面的靖国神社，日本经济保障担当大臣高市早苗和复兴大臣秋叶贤也参拜了位于东京九段北的靖国神社。这是日本内阁大臣连续第三年在终战纪念日参拜靖国神社，岸田文雄首相决定不参拜靖国神社，并在同一天通过自己的代理人作为自民党总裁自费奉纳了玉串料。

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岸田首相在致辞中强调不战的誓言，他说：“绝不会重蹈战争的覆辙。我们将继续坚持这一坚定的誓言。” 他说，基于国际社会的现状，“我们将尽最大努力解决世界面临的各种问题。” 他没有提及日本对亚洲国家的战争责任，但是提及“铭记历史教训，致力于世界的和平与繁荣。”这是从2019年以来时隔三年首相在全国战殁者追悼仪式中提及“历史教训”，表现了自由派岸田派的首相的特色。

天皇在致辞中表示说：“回顾过去，在深刻反省的同时，衷心希望战争的惨祸不再重演。”他从2019年登基以来，一直继承明仁上皇从2015年开始言及的“深刻反省”的话语。

高市在参拜后对记者说：“我对那些为国策牺牲的人表示由衷的感谢。”她以“国务大臣高市早苗”登记，并自费奉纳了玉串料。秋叶说：“我的祖父也在二战中阵亡。我再次发誓，绝不让这样悲惨的战争重演。”

岸田内阁成员、经济产业大臣西村康稔13日也参拜了靖国神社。而在岸田内阁中，首相和所有内阁成员在去年的秋大祭和今年的春大祭都没有参拜靖国神社。

自民党政调会长萩田光一15日也参拜了靖国神社。随后他对记者说：“我向在上次大战中牺牲了宝贵生命的先人们的灵魂表示诚挚的哀悼。”

超党派“国会议员一起参拜靖国神社之会”宣布，鉴于新型冠状病毒的传播，将不进行集体参拜。