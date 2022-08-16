中共公布台独名单七人台外交部指制造寒蝉效应适得其反

中国，台湾，两岸关系，台独

中共中央台办今天公布最新台独顽固分子名单，包括台湾的国家安全会议秘书长顾立雄和驻美代表萧美琴等，宣布了惩戒措施，表示将终身追究责任。台湾外交部对此表示，台湾与其他国家往来，中国无权置喙；中方打击积极争取台湾能见度的政要与意见领袖，想制造寒蝉效应，结果适得其反，只会让台湾人民更反感。

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新华社今天公布的台独顽固份子名单有，台湾驻美代表萧美琴、国安会秘书长顾立雄、立法院副院长蔡其昌、立法院民进党党团总召集人柯建铭、民进党副秘书长林飞帆、时代力量党主席陈椒华、和民进党立委王定宇等共七位。中共禁止其本人及家属进入大陆，和香港、澳门特别行政区。并限制他们的关联机构与大陆有关组织和个人进行合作，绝不允许他们的关联企业和金主在大陆谋利。

报导还说，北京当局决定还将针对由游锡堃担任董事长的「台湾民主基金会」的执行长、吴钊燮担任董事长的「国际合作发展基金会」的秘书长实施制裁，禁止进入大陆和香港、澳门特别行政区。

台湾外交部今天举行例行记者会，发言人欧江安表示，这再度印证中方反应过度、借故制造危机。她说，中国胁迫台湾行径是造成两岸关系恶化的主要因素。

欧江安表示，台湾是民主法治国家，并非中国所能干预，台湾更不接受专制威权体制的恐吓威胁。台湾与其他国家往来，中国无权置喙；中方打击积极争取台湾能见度的政要与意见领袖，想制造寒蝉效应，结果适得其反，只会更让台湾人民更反感。

陆委会也指出，两岸互不隶属，台湾是民主法治社会、从来不是中共治理管辖的范围。台湾的党政相关人士依其职责处理事务，中方无权说三道四。

陆委会强调，将评估视事态发展，研议适时采取必要的应处与防范措施，同时检视其透过两岸交流、政治干预企业经营的可能影响，以确保国家安全与民众权益。此外，将积极与国际社会合作、揭露中共侵犯、打压民主台湾，以共同遏制其蛮横作为。

民进党也发布新闻稿表示，中共当局完全扭曲事实，片面施加莫须有的指控，想要对台湾造成寒蝉效应，台湾人民不怕被恐吓、被威胁，台湾人民守护民主与主权的意志，也绝不因中共制裁及欺压而屈服。

时代力量今天也发布新闻稿表示，该党再度被中共点名，无疑再次验证时代力量对自由民主的捍卫，以及对台湾主权的坚持，让中共完全无法接受，而这也是时代力量光荣的印记。被点名的时代力量党主席陈椒华则表示，被列为台独分子是种荣誉，住在台湾的人民，有自信认同民主、自由，也期盼早日台湾独立。

北京先前已经公布的台独分子名单包括台湾的行政院院长苏贞昌、立法院院长游锡堃与外交部部长吴钊燮。