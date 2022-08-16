北京制裁萧美琴等7名台湾官民及其家属 禁进中港澳及合作

中国，台湾，港澳，两岸关系

中国进一步升级因应美国议长佩洛西及国会议员访华的打压台湾行动，把台湾驻美代表萧美琴等七人，新加进「台独」份子列表，实施制裁，包括禁止他们及其家属进入中国大陆和香港及澳门两个特别行政区。令「台独」制裁名单人数至少增至12人。台湾陆委会本月4日已表明，无论制裁谁，都没有任何意义。

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中国大陆去年底制定「台独顽固分子清单」，首批被刑入名单的，是台湾行政院长苏贞昌、外交部长吴钊燮及立法院长游锡堃；中共中央台湾事务办公室和国务院台办今(16日)早在官方网页宣布，把萧美琴、顾立雄(台湾司法改革基金会董事长，其妻为经济部长王美花)、蔡其昌(立法院副院长)、柯建铭(曾任民进党代理主席)、林飞帆(民进党副秘书长)、陈椒华(时代力量党主席)、王定宇(民主党立法委员)等七人列入「台独」顽固分子清单。

公告指，上述人士以及台湾民主基金会和国际合作发展基金会的执行长或秘书长均禁止进入大陆、香港和澳门，亦禁止上述台独机构与大陆的组织和个人合作，会施以惩戒，终身追责。根据公开资料，上述两个基金会的董事长分别是游锡堃和吴钊燮。

对台办发言人指出，一段时期以来，少数「台独」顽固分子极力勾连外部势力进行「谋独」挑衅，蓄意挑动两岸对立，在佩洛西「窜台」期间表现尤为恶劣，进一步暴露其冥顽不化的「谋独」本性。大陆绝不容忍任何分裂中国的行径，亦绝不为「台独」分裂活动留下任何空间。

发言人强调，今天公布的台独顽固分子名单，不是清单的全部，正告「台独」顽固分子悬崖勒马，若以身试法，必将遭受严厉惩罚。

台湾方面，据《联合报》称，未被大陆点名为台独组织和未有党员被制裁的国民党，对此表示遗憾，强调相关举措只会伤害两岸关系。台湾的大陆委员会未就今次制裁作出回应，但当国台办本月初批评台湾驻美代表萧美琴时，陆委会已表示，「不管制裁谁，都没有任何意义」，因为两岸互不隶属，台湾也不在中共治理管辖范围之内。