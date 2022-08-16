港府调查恒大物业及罗兵咸 涉134亿回流中国恒大营运

中国，香港，恒达

中国政府年前打击房地产过度借贷以致中国恒大集团资金链受影响，在香港上市的恒大物业早前被揭发曾把134亿元人民币（下同，折算约19.4亿欧元）存款担保换取资金「回流」中国母公司恒大作营运之用，但未有在业绩中披露，财务汇报局就此决定对恒大物业2020年至去年上半年的业绩展开调查，而负责核数的罗兵咸永道会计师事务所亦在调查之列。这是继去年10月调查在港上市的中国恒大的进一步行动，而对恒大本身的调查范围亦会扩大至2020年。

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财汇局昨(15日)午发出公告，指正就中国恒大和恒大物业的账目及审计展开调查，涉及上述上市公司7月22日公布，有关受限制银行存款和其他贷款之分类、质押担保之计量以及关联交易之披露的问题，以及审计的相关问题。

在港的恒大系7月22日发表恒大物业134亿元人民币存款被银行强制执行的初步报告，当中指出，恒大物业在2020年和21年上半年提供三笔合共134亿元的定期存款为「第三方公司」存单提供抵押，第三方未能依时还款，令存款被没收。恒大承认，相关贷款资金循「第三方」转回中国恒大作营运之用。不过，上述三笔款项未有在恒大系的2020年度经审核业绩和未经审核2021年上半年业绩中披露。

至于同时受查的罗兵咸永道，是四大国际会计师事务所之一，亦是恒大系截至2020年的核数师，由于财汇局已扩大对恒大系的审计调查至2020年，令这个3月时传言会淡出中国民企内房核数工作的国际会计师楼面对更大受罚风险，包括被财汇局谴责和罚款。根据公开资料，罗兵咸对恒大2020年度报表作出「无保留意见」，须对报表数据真伪负责。而财汇局去年10月公告调查恒大财务报表时表明，质疑恒大、罗兵咸永道能否以「持续经营（going concern）」原则评估账目。