中国/炎夏

中国气象局说，中国正在经历自1961年有温度记录以来最长的高温期，自6月以来，不同地区连续64天发出高温警报。中国多个大城市记录了有史以来最热的日子，国家天文台周三延长了高温的红色警报，这是中国四级炎热报告系统中最严重的警报。

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据法新社今天报道，由于严重的热浪影响了电力需求并迫使企业停工，中国西南部有500多万人正在经历间歇性停电。中国官方的新华社周三援引四川省电力官员的话报道，在没有下雨的情况下，四川主要河流的水量下降了20%-50%，严重影响了水力发电。

最近几天，四川省的气温超过了40摄氏度，造成对电力空调系统的高需求。当局说，与此同时，四川80%依靠水坝来发电，但是该地区的河流已经干涸，水库也几乎干涸见底。

据当地一家电力公司报道，位于该省东北部、拥有540万人口的达州市周三的电力供应时断时续。媒体援引达州电力集团的话报道说，如果有必要，预计将中断三个小时或更长时间。根据官方媒体周日公布的一份通知，四川省21个城市中的19个被要求暂停工业生产，直到星期六。

四川的工业，包括与日本汽车制造商丰田的合资企业，在当局决定优先向居民区供电后被迫关闭。

据中国媒体报道，世界上最大的电动汽车电池制造商当代安博科技也已在宜宾停止生产。四川是中国制造锂的一个关键地区，锂是一种用于电动电池的金属。

官方说，今年夏天，超过三分之一的中国气象站记录了极端温度，其中262个达到或超过了以前的记录。据科学家们说，由于气候变化，极端天气变得更加频繁，这正在影响全世界的经济和社会。