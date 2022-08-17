中国诈骗人员境外几十万 以注销户口威胁已劝返23万

中国/境外诈骗

2016年6月24日，在柬埔寨金边国际机场，一名嫌疑人在登机前被中国警察官员检查身体时举起双手。

中国公安部对电信网络诈骗犯罪、涉养老诈骗犯罪持续依法严厉打击，多地祭出注销户籍等威吓手段要求诈骗人员返国。官方报告中国公安部去年4月以来组织多项打击诈骗专案行动，截至7月，从境外劝返涉诈人员23万名。消息没有提及劝返的诈骗犯都是从哪一些国家返回，也没有提及是否有国际司法合作。

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据中央社今天报道称，中国劝返23万涉诈骗人员，拒不回国注销户籍。

而中国多地祭出注销户籍等威吓手段要求诈骗人员返国，拒不回国者，老家还被喷漆公示。

据央视新闻称，中国公安部对电信网络诈骗犯罪、涉养老诈骗犯罪持续依法严厉打击，电信网络诈骗犯罪近年来持续上升的势头得到有效遏制，去年6月至今实现立案数连续14个月下降。

官方媒体称，2021年4月以来，中国公安部组织全国公安机关深入开展“云剑”、“长城”、“断卡”、“断流”、“5．10”等打击诈骗专项行动，先后组织开展150次全国集群战役。自2021年4月至2022年7月，共破获电信网络诈骗案件59.4万起。国家反诈中心推送预警指令1.45亿条，拦截诈骗电话28.1亿次、短信33.6亿则，封堵涉诈域名网址400万个，紧急拦截止付涉案资金人民币5518亿元（约新台币2.44兆元），成功避免1.09亿民众受骗。

官方媒体还称，中国公安部从境外教育劝返涉诈人员23万名，赴境外针对国内实施犯罪的人员大幅减少。

据该报道，中国打击诈骗犯罪最主要的手段之一，就是所谓劝返境外诈骗人员。据中新社去年11月10日报导，为打击跨境电信诈骗犯罪，多地发布公告，以冻结或注销户籍、列入失信人员名单等方式，劝返非法滞留境外的违法犯罪人员。拒不归国者，部分地方还祭出亲属连坐措施，对其家人和子女读书、升学、参军、个人征信、考录公职等方面从严把关，原则不通过。