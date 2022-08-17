中国重启了台山核电站EPR反应堆

中国/台山核电站

中国南部台山核电站的一个EPR反应堆在因泄漏问题而关闭一年多后重启投入运行。台山核电站与法国能源集团EDF合作建造，靠近香港，是世界上第一个投入使用的EPR设施。

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据法新社今天报道称，中国在发生事故一年后重新启动台山EPR反应堆。

台山是世界上第一个核电使用EPR设施。这项技术被作为法国核工业的旗舰和EDF的展示品。

2021年7月，台山两座反应堆中的一座在发现燃料棒的紧固出现问题后被关闭，中国当局当时称属于 "常规"，并排除有任何危险。

据台山电厂的当地运营商即中国广核集团在周二宣布称，经过 "检查和维修"，有关反应堆在本周初重新连接到中国电网，中广核表示，该公司将安全作为 "优先事项"，没有发现工厂及其周边环境有任何异常情况。

与该项目有关的EDF为台山电厂提供了EPR技术，但通过与中广核成立的合资企业，它是少数股东（只占股30%）。

EDF在周三确认，出事的EPR反应堆将重新投入使用。一位女发言人告诉法新社，"经过彻底的调查，中国安全当局已经批准重启台山的EPR反应堆。"

EPR技术（也称"欧洲加压反应堆"）旨在提供更好的功率和安全性。但它在法国、芬兰以及在较小程度上在英国遭受了许多挫折，这些国家正在建设的反应堆一直受到延误和预算超支的困扰。

1992年推出的EPR技术是由法国阿海珐公司和德国西门子在其联合子公司内共同开发的。但西门子后来退出了该子公司。

在国家策划的法国核工业重组中，法国电力公司EDF最终控制了EFR核电。