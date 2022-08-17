"保护卫士 "报告：中国政府仍将精神病学广泛用于压制异己

中国/人权

位于西班牙马德里的非政府人权组织"保护卫士“周二（8月17号）在一份报告中表示，未经正当法律程序将持不同政见者监禁在精神病院的做法在中国仍然很普遍，该报告指责中国的卫生系统与当局勾结。

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法新社马德里报道， 几十年来，北京当局一直利用精神病院系统，即所谓的 "安康"来镇压政治犯。 总部设在马德里的非政府组织 "保护卫士 "在周二发表的报告“被麻醉和被拘留——中国的精神病监狱”（Drugged and Detained: China’s psychiatric prisons ）中说，尽管2010年代初的改革加强了法院对中国精神病系统的控制，但这种做法仍然存在。

"保护卫士“网站上介绍，在维护稳定的名义下，中共能够将上访者和活动人士完全排除在司法系统之外，没有希望见到律师或接受审判，同时将他们 "诊断 "为精神疾病，使他们在释放后也被社会孤立。

该组织利用对受害者及其家人采访的二手资料进行研究，发现从2015年到2021年的7年间，有99人被关进精神病院144次，涉及中国21个省、市或地区的109家医院。被拘留的人中有在网络上直播中向中国国家主席习近平的画像泼墨女子董瑶琼，一名男子要求中国政府对他在军队中遭受的伤害进行医疗赔偿，以及长期支持民主的活动人士宋再民等。报道指出，这些数字表明，将政治犯送入精神病院在中国是普遍的、例行的。

报告中的大部分数据和资料来自公民活动家和记者刘飞跃创立的中国非政府组织 "民生观察"（CRLW）在网上发布的对受害者及其家人的采访。

报告称，值得注意的是，这个数字 "只是冰山一角"。还有无数的案例不会被非政府组织和媒体注意到，特别是在习近平领导下的这种恐惧气氛下，中国对外界的封锁越来越多。

"保护卫士 "谴责说："在2022年，中国共产党（CCP）仍然经常把政治目标关在精神病院里，尽管十多年前已经实施了法律改革来结束这种野蛮的做法。 报告说："医生和医院与中共勾结，让受害者接受无意识的、医学上不必要的住院治疗和强制用药。 报告说，大多数受害者是上访者，"他们在中国往往处于社会底层"，因此 "容易成为目标"。

当法新社联系时，中国卫生部没有提供任何回应。

刘飞跃2006年建立民生观察网站，自2014年起，每年撰写发表《中国维稳与人权年终报告》和《中国精神健康与人权年终报告》。

他也是中国民主党成员，独立中文笔会会员，他本人也于2019年1月29日被湖北随州市中级人民法院裁定煽动颠覆国家政权罪罪名成立，判监五年，剥夺政治权利三年，没收个人财产101万元人民币。