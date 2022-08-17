德国智库：与西方脱钩中国或将沦最大输家

中国/西方脱钩

德国最大经济研究机构之一的Ifo (Institute for Economic Research)，在上周一(8月8日)发布了一份题为《地缘政治挑战及其对德国经济模式的影响》的研究报告。报告中显示，如果出现西方国家与中国双边脱钩的情况，中国的GDP降幅会高达2.27%。这一数据将远高于西方国家的GDP损失，中国将成为最大输家。

广告 继续浏览后续

据美国之音报道，德智库报告称,如果西方与中国全面脱钩,中国将成最大输家。德国最大经济研究机构之一的Ifo (Institute for Economic Research)的报告中表示，如果与中国发生贸易战，德国损失最大的将是汽车制造业(-8.47%；83.06亿美元)，运输设备制造业(-5.14%；15.29亿美元)，以及机械设备制造业(-4.34%；52.01亿美元)。仅有一些较小的产业，如纺织业可能会从中受益。

该研究报告的合著者之一的利桑德拉·弗拉赫(Lisandra Flach)在Ifo官网的英文简报中表示：“去全球化会使我们变穷。与其让企业在没有充分理由下拒绝重要的贸易伙伴，不如增加从其他国家的采购力度，以减少对某些市场和专制政权的片面和关键的依赖。”

另一位合著者弗洛里安·多恩(Florian Dorn)也表示，“德国作为一个出口国，如果想要重新调整其商业模式，那么供应链的外包并不是一个有助于经济发展的解决方案。一个更具希望的选择是与美国等志同道合的国家建立战略伙伴关系和自由贸易协定。这应该是德国和欧洲经济政策的目标”。

据该报道，该研究报告中提出了五种可能出现的场景，①德国与中国的脱钩，②欧盟与中国的脱钩，③西方国家与中国的脱钩，④西方国家与中国的脱钩+欧盟与美国间达成自由贸易协定，以及⑤西方国家与专制制度国家间的脱钩。该报告中的西方国家包括：欧盟27国、英国、美国、加拿大、日本和澳大利亚。西方国家与中国的脱钩，包括单边脱钩和双边脱钩两种可能性。与欧盟单独脱钩相比，西方国家联合与中国脱钩的话，将大大增加中国GDP的损失。西方国家对中国的单方面脱钩， 将导致中国的 GDP下降1.4%， 而在双边脱钩的情况下，中国的GDP降幅会高达2.27%。这一数据将远高于西方国家在双边脱钩下的GDP损失：德国为0.76%， 欧盟其他国家为0.49%，美国为0.48%。因此，该报告指出，在双脱钩的情况下，中国将成为最大输家。

该报道原文链接：https://www.voachinese.com/a/german-think-tank-report-says-china-will-be-the-biggest-loser-if-the-west-countries-fully-decouples-from-china-20220815/6702524.html