「扫黄」时国安处长与女同处一室 涉事按摩店遭法庭裁定卖淫场所表证成立 惟处长称未有光顾性服务

香港/扫黄

首任国安处长蔡展鹏(前)首次出庭为光顾的按摩店被指是卖淫场所一桉作供 2022年8月17日

时任警务处国安处处长蔡展鹏去年光顾湾仔一所无牌按摩店时碰上警方「扫黄」，涉事按摩院相关4人其后被控经营卖淫场所，裁判官昨(16日)裁定控罪表证成立后，蔡展鹏以辩方证人身分作供称，曾在大半年内到访该按摩院四至五次，从来没有接受任何形式的色情服务，既没有调查按摩院是否持牌，亦不认为店内有提供性服务。

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涉事的无牌按摩店名为VIET SPA，位于湾仔庄士敦道一幢楼宇内，与国安处所在的警察总部相距约11分钟步程。控方指，两名女按摩师与越南籍无业女子元秋香及现年61岁、声称无业男子胡炳雄各被控一项管理卖淫场所罪，而胡更被加控经营没有有效经营牌照的按摩院罪，时间由2020年年杪至21年3月19日，而当日即为警方采取「扫黄」行动并发现蔡展鹏与一名女子同处一室的日子。四名被告均否认控罪。

一名警员上周作供时确认，巡查上址时，发现蔡展鹏与洋名为”Jessica”的女子朱小娟（译音）共处一室，而蔡并非扫荡行动的乔装顾客，他「认得」蔡，认为把案件交予主管处理是「最恰当」的做法，事后「不清楚」有没有叫蔡离开现场。他承认，发现蔡时，既没有查问对方为何身处现场，亦没有检查对方的身分证。他形容，蔡被撞破时，表现冷静，没有动怒。

而在审讯首日，乔装为按摩院顾客的警员郭建燊作供称，曾接受按摩师Jessica服务，期间，她曾推销四项价值500至800港元的手淫服务。

裁判官温绍明昨在审讯第六天时裁定，控罪表面证据成立，而被告胡炳雄的辩方大律师戴伟奥随即要求传召蔡展鹏作供。

蔡展鹏在辩方大律师盘问下承认，案发时与一名年轻女子在案发现场的房间内逗留，而他最早是在2020年年中光顾该按摩院，至案发时，「可能(光顾该店)几次，可能四至五次」，他没有选择按摩师，每次均由不同的女子接待，在店内逗留约1小时。

蔡否认过去有接受「扫黄」当天的女子或店内任何女子向他提供性服务，亦不见店内任何事物暗示有性服务。被问到「相唔相信(按摩院)有(提供)性服务」，包括手淫服务时，蔡表示不清楚，但又说，不认为该店有提供性服务。

在控方盘问环节中，蔡展鹏以「点头」方式表示是以私人身分光顾该店，与公职无关。他更指出，他对警方的「扫黄」行动不知情，事前不认识按摩院的管理层和职员，没有调查过他们，无法确认该店有无牌照，他对按摩院的认知仅建基于个人判断，光顾的是按摩服务。但当被问及对场内人士是否只问按摩服务的问题时，蔡静默数秒，然后答「可以咁讲」。

网民热议兼冷嘲热讽 评论员质疑有否影响警队声誉

由于各被告不作供，裁判官遂将案件押后至9月23日作结案陈词。

蔡展鹏的作供引来网民热议，对于蔡不知道自己光顾的按摩店是否持牌与及没有接受过性服务的说法，大表质疑，并加以嘲讽。当中，本土派政党社民连的前主席吴文远在报道的脸书上留言说，「邪场冇邪骨，香港有法治」，此反讽说法获得该报道最多网民赞同，在不足两小时内，有620人给赞。在香港，没有牌照的按摩店一般被称为「邪骨」，多有提供按摩(揼骨)以外的性服务；而香港引以为傲的法治，2019年后亦备受质疑。

另外，时事评论员吴志森在网上节目中质疑，虽然蔡展鹏一概否认，但有趣及诡异之处是，蔡光顾数次也没有人向他提及有性服务，但警方一次「放蛇」(乔装顾客光顾)便一击即中，证实该店是「邪骨」，有提供手淫服务。

他续称，蔡展鹏事后只是平调至警队的人事及训练处长，显已全身而退，但这对警队声誉和纪律带来什么示范，留待警队自行思量。

涉事的蔡展鹏，1995年加入警队任职督察，主要负责保安情报和行动工作，在2009年至20年的十一年间连升五级，2020年《港区国安法》实施后，以高级助理处长之职获委为国安处处长。光顾无牌按摩店事件后，警方按纪律程序，着他休假受查近五个月后，调任警务处人事及训练处长。