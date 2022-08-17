李克强抵深圳 召集6省省长开会聚焦经济

中国/李克强

中国官方媒体昨天报告总理李克强在深圳召开会议的消息，分析指出，这意味着北京中央领导人已结束北戴河休假式办公。

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据中央社署名张谦今天引述香港星岛日报刊登分析文章指出，每逢8月，北京中央领导人都会在央视新闻联播“消失”两周，群聚海滨城市北戴河休假式办公。昨天上午，大陆社交媒体广传李克强在深圳龙岗某创业园区与年轻人互动的影音，到了晚上，央视则指李克强在深圳主持并召开经济大省省长座谈会。

该报说，这意味着北京中央领导人已经离开北戴河返回北京，将陆续回到萤光幕前。

对于李克强为何召开大省省长座谈会，文章指出，今年春天，受国际因素影响，加上疫情扩散，上海封城，大陆第2季经济成长（GDP）同比增速降至0.4%，上半年GDP增长2.5%，最新公布的7月经济数据也全面下滑。据指出，7月底召开的中共中央政治局会议已不再强调要达到5.5%的经济增长目标，但仍要求经济大省要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。

该报道称，李克强这次在深圳召集6省省长开会，其中广东、江苏、浙江经济发达，山东、河南、四川都是人口上亿大省，6省的经济总量、吸纳就业占中国4成以上。