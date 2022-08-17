法新社光顾金门：发现那里有台海战争威胁最前线的平静

台湾/金门

在靠近中国大陆距离最近的一个属于台湾治理的金门岛海滩上，有坦克和阻止登陆障碍布防，更有岛上民众仍然平静的生活。老一辈的金门人，曾经历1958年的炮战，虽然记忆犹新，但是，无论是老人还是年轻一代，都不希望有战争。金门民众也因为统一不统一，打仗不打仗而有分歧。

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据法新社今天自金门报道说，台湾金门岛民对对岸的中国战鼓不以为然。一名92岁的老兵音译为杨银石在中国的炮弹射程内的门前悠然阅读报纸。

在美国众议院议长南希-佩洛西于8月初访问台北之后，中国在它声称的民主岛屿台湾周围进行了前所未有的军事演习。随着中国军舰进入台湾海峡并向台湾周围水域发射导弹，大陆入侵台湾的风险正在增加。中国在重申对台北的威胁后才结束了演习。

这位杨老先生仍然很平静，尽管他所在的拥有14万人口的金门距离中国城市厦门不到10公里。“我并不紧张。” 他对法新社说，“金门是平静和安静的” 他笑着说，他每天早上都在看电视和在附近散步。这位60多年前见证了金门炮战的老人认为，最新的警报只是小菜一碟。

1958年，中国向金门和附近岛屿发射了100多万枚炮弹，造成618人死亡，2600多人受伤。

杨老先生说，现在局势是紧张，但当时的炮战更紧张。

金门人说，“很难评估现在的情况，不知道中国是否打算只是恐吓一下或真有攻击计划。”

尽管有战争的痛苦记忆和目前的紧张局势，但经过多年的贸易和通行，许多金门居民仍然对中国抱有积极的看法。由于新冠病毒原因，渡轮不再运营，但34岁的旅游专业人士音译为杨尚林希望金门将很快对中国游客重新开放。

面对中国对台湾的威胁，这位先生说，"台湾比较自由，我们不希望被中国统治。"他说，“但我们也必须维持生计。”

法新社说，但金门现在已经有分歧。除了希望与中国大陆通商通贸通行的金门人，很多居民已经准备好保卫他们的土地免受中国的侵略。27岁的土木工程师黄子辰说：“如果有战争，我就会参加战斗。”他说，"我出生在台湾，当台湾需要我的时候，我必须排除万难参战。"

虽然金门岛可能曾经为预防登陆入侵提供了天然屏障，但现在金门架不住北京及强大的导弹、战斗机和航空母舰武器库轻松打过来。

对一家汽车租赁公司的员工杨姓来说，台湾与中国大陆，武装部队的差距太大，台湾反击的希望不大，特别是考虑到金门的面积狭小，而且非常靠近大陆。但他说，“我不想上战场，因为没有胜算。”

18岁的詹姆斯-陈(James Chen)是少数没有去台湾大城市学习或工作的同龄学生之一，他认为只有职业军人才应该战斗。"我认为中国有50%的可能性会对台湾使用武力。但我们无法控制中国。所以我们应该做自己。"

法新社说，因此，在大多数情况下，金门的日常生活仍如常。人们不会冲到掩体里去避难，也不会冲到超市里去抢购，而是回到家里去唱卡拉OK，或者到外面去和朋友吃饭。

在金门岛上一条安静的街道上，73岁的音译为郑秀华正在和她的邻居们打牌，她否定了北京军队在金门海岸会进攻登陆的可能性。她说，“不，我们不害怕。” 她说：中国军队不会来这里。

杨老先生说，他宁愿选择和平统一而不是战争。他说，中国政府应该懂得一个信息，这也这是他几十年前目睹的炮击事件的教训：不要打仗。他说："战争带来痛苦和不幸。两边都不会没有死亡"。