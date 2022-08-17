美国军机军舰说要穿过台湾海峡 北京发警告

中国/美国

美国宣布说，美军将在未来数周通过台湾海峡进行标准空中与海上通行，执行航行自由。中国外交部发言人汪文斌今天对此警告美国“不要轻举妄动，不要制造更大的危机”。汪文斌还称，“犯我中华者必将受到惩处”。美国没有确指何种军舰军机何时通过台湾海峡。

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据中央社今天报道称，中国外交部发言人汪文斌今天针对美方预告机舰近日将通过台湾海峡，声称这暴露了美方的“强权做派”，中方严正警告美方“不要轻举妄动，不要制造更大的危机”，“犯我中华者必将受到惩处”。

白宫印太事务协调官康贝尔（Kurt Campbell）12日表示，北京对裴洛西访台反应过度，行动持续挑衅、具破坏性且史无前例，所作所为与和平稳定目标背道而驰，是对台加强施压行动的一部分，预计未来数周与数个月仍将持续，目标是企图恫吓与胁迫台湾。而美军将在未来数周通过台湾海峡进行标准空中与海上通行，执行航行自由。

据汪文斌宣称，美国高官的有关表态“完全是颠倒黑白、混淆是非，充分暴露了美方的强词夺理、强盗逻辑和强权做派”。

汪文斌宣称，中国人民不信邪、不怕鬼，捍卫核心利益坚定不移。中方严正警告美方“不要轻举妄动，不要制造更大的危机，玩火者绝对没有好下场，犯我中华者必将受到惩处”。