联合国专家报告指新疆有 "强迫劳动"

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一份独立的联合国专家报告指控称中国新疆地区的少数民族被迫从事强迫劳动，该报告称这可能构成反人类罪。该报告遭北京强烈批评。

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据法新社今天自日内瓦报道称，中国西北部新疆面积是法国的三倍，多年来一直受到中国当局的严密监视。中国指责维吾尔族分离主义者和伊斯兰分子经常对新疆平民进行血腥袭击。而维吾尔族是新疆地区的主要民族。

西方的研究指责北京在 "再教育营 "中关押了100多万维吾尔族和其他穆斯林民族民众，作为其镇压的一部分，甚至对他们实施 "强迫劳动 "或 "强迫绝育"。

美国和其他几个国家都指控提及 "种族灭绝"，而北京则坚决否认。

在周二发表的一份报告中，联合国”当代奴隶制问题“特别报告员还提到了中国国家组织的 "两个系统"，在这些系统中实行强迫劳动，特别是在农业和制造业。

据联合国的报告作者小保方智也说，其报告内容是基于智囊团的工作、非政府组织的报告、受害者的证词和中国政府的解释。报告提到了新疆的 "教育和职业培训中心"，在那里，少数民族被 "拘留并接受工作安置"。

该报告提及一个基于 "当地劳动力调集外省"的减贫方案。

特别报告员说："这些方案可以为少数民族创造就业机会，提高他们的收入。但他指出，"对有关工人行使权力的程度在某些情况下可能相当于奴役"。

该报告提到了对雇工施行严厉监视，并通过拘禁限制行动，有威胁、身体折磨和性暴力以及其他不人道和有辱人格的待遇"。

但报告也指出，这需要进一步独立分析。

据法新社说，中国外交发言人汪文斌被问及时回应，指责报告作者听信了 "美国、一些西方国家和反华势力编造的关于新疆的谎言和虚假信息"。

特别报告员是由联合国人权理事会任命的独立专家，但他们并不代表联合国发言。

据法新社，联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特在5月对中国进行的一次罕见访问中，呼吁北京避免在新疆采取 "任意 "措施，同时谴责该地区的 "极端主义暴力行为"。

上个月，中国国家主席习近平自2014年以来首次前往新疆。

习近平在访问该地区首府乌鲁木齐时，对新疆地区的社会经济进步给予赞扬。