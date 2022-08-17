苹果公司据信正在越南试产智能手表和笔记本电脑

苹果转长越南

美国科技巨商苹果公司据信正在考虑在越南生产苹果手表和笔记本电脑。这一举动被认为是西方大公司逐渐与中国脱钩的又一重大步骤。

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日本《日经亚洲》(Nikkei Asia)星期二（2022年8月16日）引述消息人士们的话说，苹果公司的中国供应商立讯精密工业股份有限公司(Luxshare Precision Industry)和苹果手机组装巨商鸿海集团富士康公司(Foxconn)已经在越南北部某地开始了苹果手表和笔记本电的试产。

此前，苹果已经将手机生产的部分工序从中国转移到其他市场。比如，公司已经从今年开始在印度生产iPhone 13，并计划在那里组装iPad。

分析人士们说，苹果公司正加快将产品生产转移出中国，这不仅因为短期内中国对付新冠疫情的清零政策对生产形成重大影响，还因为美中关系不断恶化对苹果产品的供应链带来严重风险。

公司执行长库克今年早些时候说，由于严格的清零政策，苹果公司估计已损失40亿至80亿美元。

苹果公司超过九成产品，包括iPhone、iPad以及笔电MacBook，是由包括富士康集团在内的非中国承包商在中国制造的。

市场分析人士们说，苹果供应链若转往南亚和东南亚，基于产业的群聚效应，可能会有更多其他相关供应链移出中国。

东南亚近年经济表现亮眼，其中，越南是被视为最有可能取代中国成为“世界工厂”的国家。