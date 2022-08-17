香港泛民47人案不设陪审团 称考虑安全与外国干预因素

香港/泛民47人案

香港司法机构已下令在没有陪审员的情况下对国家安全法规定的最大案件进行审判。共有47名支持民主的活动家不久将因被指控阴谋颠覆而受到审判。他们将面临最高的终身监禁刑罚。香港司法官方给出的理由指，取消该庭审的陪审团制度，是为了避免外国干扰。47名被告自去年初被捕至今已还押近一年半。

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据本台报道称，在为背离从英国继承的 "普通法 "法律体系而提出的理由中，香港新任司法局长林定国在8月13日的一份证书中首次提到了外国因素的干预。

但他没有具体所指。

其他给出的理由是 "陪审员及其家庭成员的人身安全 "和 "如果在有陪审团的情况下进行审判，会有影响司法进程的风险"。

因此，香港最大的47名民主运动人士诉讼案将在没有陪审团的情况下接受审判。

而且，判决将由政府亲自挑选的三名法官作出。这是第二次在适用《国家安全法》的案件中做出这样的案审决定。

在大规模、有时是暴力的民主抗议活动之后，北京在2020年实施了一项法律，以压制异议。

本案中的47名被告情况各异。他们包括民选代表、工会成员和学者。他们皆因组织2020年7月的非官方初选而被指控犯有颠覆罪，将面临最高的终身监禁。

据中央社今天报道称，香港47名泛民主派因组织或参与立法会初选，被控违反“港区国安法”的“串谋颠覆国家政权罪”。香港律政司指示案件毋须陪审团审理，理由包括案件具“涉外因素”及以免妨碍司法公义。

香港47名泛民主派于2020年参加或组织立法会初选，于2021年2月28日被控违反“港区国安法”的“串谋颠覆国家政权罪”，案件预料最快2023年中审理。

中央社综合明报等港媒消息说，香港律政司指示这起案件毋须由陪审团审理，将由3名法官处理。据明报获得的信件，当中附上律政司司长林定国今年8月13日签发的证书。林定国在证书中表示，将行使国安法第46条赋予的权力，指示这起案件诉讼毋须设有陪审团。

信中表示，为了有效制止危害国安犯罪，基于3个理由而发出证书，包括：一、案件具有“涉外因素”（involvement of foreign factors）；二、保障陪审员及其家人的人身安全；三、若审讯在有陪审团下进行，有可能出现妨碍司法公义妥为执行的实际风险。

明报引述香港大律师公会主席杜淦堃表示，国安法下不设陪审团是新事物，理解律政司的决定会引起法律界或公众疑虑；既然律政司第二次作出相关决定，可以多解释理据，以释除公众疑虑。

案件其中一名被告梁国雄的妻子陈宝莹说，涉案被告只是在香港参加初选，案中争辩是否在“基本法”下合法进行，看不到如何“涉外”。她又说，香港国安法条文意思是“可”不设陪审团，但在普通法制度下，重要案件一直设陪审团，质疑此起案件不设陪审团欠合理理由。

该报指出，“港区国安法”首起案件，被告唐英杰因驾驶插有“光复香港、时代革命”旗帜的电自行车撞向警员，被控煽动他人分裂国家及恐怖活动罪，案件由3名法官共同审理，不设陪审团。唐英杰曾就不设陪审团向高院提司法复核，被上诉庭裁定败诉。判辞引用时任律政司长郑若骅发出的证书，当中列明两项理据，涉及陪审员安全和妨碍司法公义，但不包括“涉外因素”。

47名被告自去年初被捕至今已还押近一年半。