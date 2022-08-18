中国坚持清零 鱼虾也须核酸检测

中国/清零

因应中国严苛清零政策，一些地方施行人货同检，现在出现鱼虾也要做核酸检测的现象，这些例子发生在厦门与海南，海南官媒介绍整个过程，消息一出，让民众错愕。

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据中央社今天报道称，因应中国严苛清零政策，一些地方采人物同检，在厦门与海南出现鱼虾也要做核酸检测的现象。

海峡导报17日称，厦门海域16日正式开始渔季，为了严防新冠病毒疫情从海上输入，厦门集美区的渔民，每天要进行一次核酸检测，渔民和渔获上岸时，实行人物同检。渔民们上岸后接受核酸采集完，立即返回船上，再抓几尾鲜活的鱼，给核酸采样人员做检测。根据网上影片，鱼的鱼嘴会被掰开，由检测人员拿一根棉签深入鱼嘴戳几下做采集，也就是说牠们也要被“捅喉咙检测”。

海南日报13日一则为鱼做核酸检测的消息，描述更为深入，文章题为“儋州：给鱼测核酸一点不含糊”。该报描绘了海南西部中心医院医生欧阳杰在12日下午与同事赶往当地白马井中心渔港的一艘渔船，帮渔民还有鱼做核酸检测的经过。这名医生上了船后，要随机选取一只冻鱼，放在甲板上，掰开鱼嘴，以一根形似棉签的核酸采样器轻拭鱼的口腔内壁；接着，采样器要来回在鱼的身体上擦拭，被要求“尽可能扩大采样面积”。欧阳杰还说，“需要注意的是，这些样本不能和人的混合，每条鱼的样本都被单独放入一次性标本采集管”。

最后一道步骤是，要给冻鱼的环境进行采样，包括在渔民最常使用的船舵等物体表面反复擦拭，单独装管，做定向检测。该报还说，截至目前，白马井中心渔港停放420余艘渔船，800多位渔民生活在船上，定期接受核酸检测，“生活有保障”。

据中央社说，鱼虾也要做核酸检测引起热议，这项人物同检的政策落实在鱼身上，除被质疑造成医疗浪费外，也被认为作法反智。有网民反问，“鱼不是用鳃呼吸吗”；也有询问提到，若捕捞上来的鱼检测出病毒，是不是要把海封起来静默。