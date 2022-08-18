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随着房地产行业债务危机的恶化，中国银行业监管机构正在审查一些本地和外国银行的房地产行业贷款组合，以评估系统性风险。

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据路透社今天报道说，中国监管机构调查银行的房地产贷款风险。报道引述消息人士称，作为评估的一部分，中国银行保险监督管理委员会 (CBIRC) 正在研究银行对开发商的贷款账簿敞口，以了解这些信贷决策是否符合规定。

两名消息人士称，最新监管调查的目的是衡量全球第二大经济体持续的房地产行业动荡对金融体系的风险。目前尚不清楚监管机构在调查后可能会采取什么行动。

银保监会没有回应路透社的置评请求。路透社还说，由于此事的敏感性，所有消息人士都不愿具名。

此举出台之际，政策制定者一直在努力稳定占经济四分之一的房地产行业，此前开发商出现一系列违约，导致房屋销售下滑。调查凸显了北京在鼓励银行向陷入困境的房地产开发商提供新贷款同时管理贷款风险方面面临的挑战。

中国央行数据显示，截至6月底，房地产贷款占中国银行业信贷总额的25.7%。上半年末，银行业未偿还贷款总额为人民币 206 万亿元（合 30.3 万亿美元）。

尽管中资银行对本地开发商和购房者的敞口最大，但汇丰控股(HSBA.L)和渣打银行( STAN.L)等外国银行向房地产公司提供贷款。

在大量购房者威胁要停止为停滞的房地产项目支付抵押贷款后，中国房地产行业的债务危机在最近几周恶化，加剧了已经打击经济并可能导致社会不稳定的危机。

第三位银行业消息人士称，银保监会还要求一些开发商提供其现金头寸和偿还债务资金来源的详细信息。该调查不同于监管机构要求银行进行的例行自我报告。

两名消息人士称，调查非常详细，正在多次联系贷款官员，有时需要数周时间，以获取有关向特定开发商贷款的额外文件。

路透社说，抵押贷款违约的增加给银行和开发商带来了风险。