北戴河后 习近平去东北李克强往南行称重点各异

中国/习近平/李克强

北戴河集会后，中国国务院总理李克强前往深圳视察，行程包括召开“经济大省会议”、巡视创业园区，并向邓小平铜像献花，期间并强调“改革开放”，使这一行程被部分人士戏称为“南巡”。相形之下，中共总书记习近平前往辽宁省视察的行程之后才公布。台媒说李克强习近平分头南北巡重点各异。

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据中央社今天报道称，中共现任及离任高层每年例行的“北戴河集会”日前结束。在中共7名政治局常委中，李克强是会后最先被官媒及网友公布行程的一人；相形之下，中共总书记习近平前往辽宁省视察的行程之后才公布。

两人视察的地点和内容也大相迳庭。习近平是就近前往离北戴河不远的辽宁锦州视察，其中包括参观国共内战主要战场之一的辽沈战役（辽西会战）纪念馆及东湖森林公园。新华社称，纪念馆行程是习近平为“回顾东北解放战争历史和辽沈战役胜利进程”，而他在森林公园则再度强调“共同富裕”的远景。

至于李克强的深圳行，新华社今天发布了他此行的综合报导总稿，并以“李克强在广东考察：在改革开放上勇于探索，为稳经济促发展注入新动力”。而其中的“改革开放”及“稳经济”，被认为是中国当今亟待执行的理念及政策，也使李克强的行程与习近平出现对比性。

相较于李克强被部分中国内外网友戏称“南巡”的深圳行，习近平在参观辽沈战役纪念馆时强调，“红色江山是千千万万革命烈士用鲜血和生命换来的”，“绝不允许江山变色，要确保红色江山后继有人、代代相传”等。随后，习近平在参观沈阳一家机器人工厂时则说，必须走自主创新之路，“只争朝夕突破‘卡脖子’问题，努力把关键核心技术和装备制造业掌握在我们自己手里”。

中国官方的央视今晚的新闻联播，则以头条大篇幅报导习近平的辽宁行程，提到包括上述行程在内的所有视察内容，也使今天的新闻联播延长为35分钟，较既定的时间多出5分钟，中央社说，符合中共惯有的宣传模式。