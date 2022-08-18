彭博社说北京对台贸易制裁对台湾经济影响微乎其微

经济制裁

美国国会众议院议长佩洛西访台后，北京在台湾周边军演以示报复，倒是在贸易报复上颇为节制，彭博社从中国官方发布的数据估算，中国锁定对台制裁的贸易额占台湾国民生产总值（GDP）不到1%。北京方面可能对更多食品、木制品或矿产品实施制裁，但不太可能对真正能伤害台湾经济的半导体货品施加任何限制，因为中国对台湾高科技产品依赖甚深。

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彭博社引述新加坡星展集团（DBS Group）经济研究员马铁英指出，若禁止台湾制的半导体进口，中国要找到其他供应链来源会非常困难。

高盛上周发布报告估计，北京对台实施报复手段影响微乎其微。譬如，食品仅占两岸贸易0.4%，最近被禁而受到影响的柑橘和部分水产占台湾GDP不到0.1%，而中国海关公告禁止其他食品尚不清楚何时生效。

科技是两岸贸易的重心，台湾这方面对中国出口占了将近70%。彭博社指出，中国很难找到台湾以外的供应商，尤其是采用先进5奈米和7奈米的高阶制程技术的芯片。台湾主要的电子公司在中国都有设厂，像鸿海原是中国雇用最多人的企业，一度超过100万员工，因此，要打压像鸿海在内的台商，将很难不波及台商对当地经济的影响。

中国对台实施军演，可能影响台湾海峡的贸易航线。据彭博社汇整数据，今年全球近半数的货柜轮和88%最大吨位的轮船行经台海。若对台海采取更激烈的措施，对中国港口的影响可能甚于台湾。进入台湾港口未必通过台湾海峡，但进入香港和华中华北的港口就得经过台湾海峡。

另据美国财经媒体CNBC电视报导，在美众院议长佩洛西访台后，北京当局停止进口台湾部分商品，但这项禁令却未涵盖台积电的芯片，台积电的数据显示，仅10%营收来自中国，来自美国的营收则超过一半，在半导体方面，中国需要台湾的程度，甚于台湾需要中国。

波士顿顾问公司（BCG）的报告显示，台湾囊括全球逾九成先进制程芯片的制造产能，台积电自成一级，联电和格芯是第二级芯片制造商，中国的中芯和华虹则是第三级。虽然中国正投入资源推动芯片自主，但中芯国际花15年才赶得上台积电十年前的水平。