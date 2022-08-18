6中国小粉红遭揭推销日本保险套 栽了

中国/网络/“冈本六君子”

民族主义薰陶下，中国一些爱国网红动辄鼓吹反美反日反独并霸凌异己。近来却有中国网友一举揪出6名曾推送冈本保险套广告的知名爱国帐号，引起热议，6人更被戏称为“冈本六君子”，不但引发众多讪笑，更一度成为热搜词。

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被列为“冈本六君子”的6个网红及公众号中，包括专门负面攻击台湾的微博帐号“台湾傻事”；另5名爱国网红则是“地瓜熊老六”、“上帝之鹰_5zn”、“拆台CT”、“胜利主义章北海”及“无为李爷”等人。他们被挖出推销日本冈本避孕套。网络戏虐上纲上线谴责称“冈本六君子”用日本避孕套狙杀中国应受孕的婴孩，犯有卖国以及杀人罪。

据中央社今天引述中国媒体消息指，率先对这些爱国网红发难的是看不惯日前苏州警察强押和服少女的网友“落魄的三叔”。他15日在微博先点名“地瓜熊老六”等3人，强调穿和服如果有罪，那么3人“这种卖日本超薄避孕套就该千刀万剐”、“不给国家贡献孩子，这明显就是日本内务省的阴谋”。

网友“落魄的三叔”表示，“过去日本人用刀用枪杀中国人，现在日本人用正能量大V，用冈本杀中国人的孩子，它们满是血债的双手为了区区几个日元，杀了多少中国孩子，这样下去中国就要亡国灭种了。爱国是可以这么收放自如的吗？你们以为自己个个是冈本吗”，建议国家封杀这3个“避孕套大V”。

据该报道，这篇贴文一出，不少中国网友才发现，被点名的3名爱国网红都在微博转发或推荐过冈本保险套广告，立即掀起热议。更有网友找出“台湾傻事”及另2名也推送过相同广告的爱国网红。于是，有人就将这爱党爱国的5人1号并称为“冈本六君子”，不但引发众多讪笑，更一度成为热搜词。

在遭到质疑及讪笑后，“冈本六君子”有人保持缄默，大部分网红则一改以往喊打喊杀“反日反美反台独”的高调，改以理性低调的口吻为自己圆场。“落魄的三叔”质疑表示，“是不是说明他们平时就是在装疯卖傻挑动民族情绪？但是对不起，你们‘冈本六君子’是装疯，我们爱国群众是真疯”。

中央社说，不少网友对“落魄的三叔”表示肯定与支持，并对“冈本六君子”往日的行径表示不齿。其中有人说，这是近年来微博所见“干得最漂亮大快人心的魔法对魔法之战”；有人讽称“冈本六君子，一凑万年”；有人则表示，“爱一个国家是希望他越来越美好，而不是煽动仇悢和暴力”。