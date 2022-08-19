中国经济能超越美国 美前财长怎么说 ?

通膨

中国经济规模将超越美国的预测曾经甚嚣尘上，但美国前财长萨默斯认为 : 这类预测类似20世纪对于日本和俄罗斯的同样预测，但日俄两国经济最终都没能超越美国。

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中央社报道 : 萨默斯（Lawrence Summers）日前接受彭博电视（Bloomberg Television）节目访问时说道： 6个月或一年前，人们普遍认为在某个时间点，中国国内生产毛额（GDP）总量按市场汇率计算将超越美国经济。但这件事现在可就没那么清楚了。而中国最新经济数据显示，7月份零售销售、工业产量以及投资皆呈现放缓，且低于经济学家的预期。

下调中国成长预测的包括高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.），如今它预期今年中国GDP将成长3%，远低于中国政府于3月设定的5.5%目标，该目标实际上已被放弃。

萨默斯说：人们将回顾2020年对中国的一些经济预测时，就如同他们回顾1960年对俄罗斯或1990年对日本所做的经济预测一样。

萨默斯列出中国未来面临的各式各样挑战，包括巨大的金融危机、对推动未来成长的动力缺乏明确了解、共产党介入广大企业的情况日益增加，还有中国人口结构问题，即是劳动年龄人口萎缩，以及老年人口占总人口比例上升。

萨默斯同时指出，中国目前经济放缓可能会让美国的通货膨胀压力有所缓解，特别是透过其对大宗商品价格的影响。

萨默斯再次呼吁美国联邦准备理事会（Federal Reserve）政策制定者，不要误以为总体通膨率（headline inflation）因为石油和大宗商品价格下跌而减缓，就代表通膨的挑战正在减弱。

萨默斯认为，石油和大宗商品价格下跌推动美国民众的通膨预期，展现出人们对于长期物价涨幅返回2%有信心，但通膨的核心指标并未显示有何进展。