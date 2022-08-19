中国西部暴雨数千人受灾

青海洪灾

中国正在经受暴雨导致的洪灾。8月18日，中国西北青海省的一场山洪造成17人死亡，20人失踪。六个村庄被水淹没，有数千人受到影响。

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本台驻华记者拉加德（Stéphane Lagarde）发回的报道说，央视今天上午报道了身穿荧光背心的士兵和当地居民清理洪水经过后的废墟。袭击大同县山区的山洪冲走了沿途的一切。视频展示了屋顶被掀掉，树木倒在地上，车辆被损坏的画面。

闪电、雷鸣、暴雨

中国官方媒体也引述当地目击者的话报道说：天空.闪电、雷鸣，轰隆隆地响了二十分钟.....，然后是倾盆而下的暴雨：雨水淹没了街道和田野。受灾农民说，羊群也被卷走了。互联网和电话被切断，六个村庄的6,245人被困。中国已经发布了自然灾害的三级紧急警报。每年同一时期雷雨和大雨天气是很常见的，但是今年，和其他国家一样，中国正面临着极端天气的肆虐。

8月13日，四川彭州的河流水位突然上涨，造成7人死亡。西部省份则是创纪录的高温天气。自本月初以来，中国中部和西南部的几个地区，气温已经超过了40度大关。

停电

而在大城市，空调正在满负荷运转。中国官媒说："高温和干旱的给四川的电力供应带来了压力"，与去年同期相比，电力消耗增加了25%。不过，暴雨并没有弥补长江流域水资源的枯竭，长江的水位已经下降到150年来的最低点，暴露出淹入江水中600年前的古迹。

在长江上游，葛洲坝的流水量正在减少。80%依赖水力发电的四川在周二宣布，断电影响了省内城市和工业地区。据互联网用户播放的视频，"限制供电计划 "目前为期仅限六天，目的是 "将用电留给民众"，但限制用电已经导致一些工地和购物中心的照明和空调被部分切断。